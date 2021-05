Arwen, která se učí prvním rokem na osmiletém gymnáziu, pro Deník uvedla, že jim řekla učitelka výtvarné výchovy o soutěži, kterou vyhlásilo knižní nakladatelství Albatros. To vydávalo postupně na webových stránkách všech 64 kapitol knihy s názvem Ikabog a chtělo, aby si čtenáři vybrali nějaký motiv a nakreslili k němu ilustraci.

Štěpán, jenž navštěvuje druhý ročník, doplnil, že knihu četli v rámci výtvarné výchovy. „Vždycky jsme měli nějaká témata, na která jsme měli něco nakreslit. Třeba, jak vypadá král, já jsem nakreslil, jak vypadá domek Hrdličků,“ řekl Štěpán a dodal, že na frenštátském gymnáziu se do soutěže zapojily děti ze tří tříd. „Mluvilo se něco o tom, že se do soutěže zapojilo celkově okolo pěti set lidí,“ poznamenal.

Velká radost

Arwen se o svém úspěchu dozvěděla od tatínka Tomáše. „Zrovna jsem šila na šicím stroji, když za mnou taťka přišel a řekl mi to,“ sdělila s úsměvem. Otec ji doplnil, že informace o tom, že obrázek bude v knize, přišla mailem a dodal, že soutěže se zúčastnila i starší dcera, která navštěvuje na frenštátském gymnáziu tercii. Její obrázek ale porota nevybrala.

Z úspěchu měli oba mladí ilustrátoři velkou radost, i když kvůli opatřením spojeným s pandemií covid-19 se o ni neměly pořádně s kým podělit. Nedlouho nato dostali oba balík, ve kterém byla nejen kniha J. K. Rowlingové, ale mnoho dalších knížek z nakladatelství Albatros.

Arwen nakonec přiznala, že knížku nedočetla, protože ji nějak moc nebavila. Štěpán ještě dodal, že mají docela akční paní učitelku, která si hodně všímá a hned jim všechno řekne, takže nevylučuje, že ještě něco malovat budou. Jinak hraje na bicí, zpívá a tančí, Arwen se věnuje hře na housle, zpěvu a baletu.

Je to déle než deset let, co slavná autorka Harryho Pottera J. K Rowlingová napsala pohádky, které nyní vyšly jako knížka s názvem Ikabog. Pohádky napsala hlavně pro své děti, ale situace s šířením koronaviru covid-19 ji přiměla k tomu, že se je rozhodla vydat oficiálně. Jejím přáním bylo, aby ilustrace do knížky pořídily děti té země, kde knížka vyjde. Knížka v českém překladu s 34 vítěznými ilustracemi vyšla 23. listopadu 2020. Všichni výherci kromě uveřejnění ilustrace v knížce dostali knižní odměny v hodnotě 4 tisíc korun.

Z Novojičínska jsou v knížce ilustrace jedenácti dětí z Frenštátu pod Radhoštěm, Trojanovic a Kopřivnice. Je to nejvíce autorů ze všech okresů v České republice. Zastoupení jsou také mladí ilustrátoři například z Prahy, Českých Budějovic, Uherského Hradiště nebo Frýdlantu nad Ostravicí.