V roce 1972 část objektu při požáru zámku vyhořela a o tři roky později byla provedena rekonstrukce, jejíž stav byl až na drobné zásahy zachován do současnosti. V posledních letech prošel Červený zámek dvěma etapami citlivé rekonstrukce a nyní ho čeká zmíněná poslední etapa.

Ke svému účelu byl využíván do roku 1913 a o rok později ho získala armáda k ustájení svých koní. Dolní konírnu používala k léčení zraněných koní během první světové války. Vojsko areál opustilo v roce 1927 a nechalo ho v podstatě bez využití. Po druhé světové válce byly konírny v letech 1954 až 1959 přeměněny na restauraci, hotel a společensko – kulturní zázemí.

Červený zámek nechal hrabě Karel Maria Lichnovský postavit jako součást zámeckého komplexu v letech 1874 až 1881 podle návrhu vratislavského architekta Alexise Langera. Využití bylo zcela prozaické – sloužil zámeckým potřebám jako stáj pro anglické plnokrevníky, vozovna pro bryčky a kočáry, kovárna, další provozní místnosti a sklepy. Současně fungoval i jako velmi atraktivní hlavní vstupní brána do celého zámeckého areálu.

„Změna nám umožní nejen zlepšit servis pro účinkující, ale též otevřít festivalové dění dalším uměleckým zážitkům, na které v Hradci nebylo místo,“ dodává Vašek Müller. V Opavě bude mít Hradecký slunovrat svůj děj i příští rok v době od 23. do 25. června.

Změna však bude určitě velmi inspirativní. „Opava nás přijala, dá se říci, s otevřenou náručí. Našli jsme v ní nádherné historické prostory, do kterých se lidé navíc běžně nedostanou. Pokud totiž náš tým něco skutečně zvládá, je to umění udělat z nevýhody výhodu," míní ředitel Hradeckého slunovratu Vašek Müller.

Jak bylo zmíněno, zámek v Hradci nad Moravicí je rovněž domovem festivalu Hradecký slunovrat. Jeho zimní verzi už první listopadový víkend na zámku nehledejte. Kvůli rekonstrukci by v něm neměl potřebný prostor. Třídenní setkání s uměleckými inspiracemi se přesune jen o kousek jinam, konkrétně do Opavy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.