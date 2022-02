Na chvíli se tak vrátil do mladých časů, znalostmi zaskočil i svou mladou choť. „Ani nepotřeboval naslouchátko, jak spustili. Všichni ti havíři tak strašně řvou,“ řekla pro Deník jeho manželka Míla Chalupová. Na sté narozeniny ho doprovodila do hornického muzea na Dole Anselm (Urx) v Petřkovicích, kde Zdislav působil v období let 1957 až 1977.