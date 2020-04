Vznikla na začátku nouzového stavu a stojí za ní Honza Jeřábek z Opavy. „Všechno to asi začalo tím, když jsem si večer před spaním přečetl o tom, jak na Slovensku funguje projekt tisku ochranných štítů pro lékaře. Další den jsem nakoupil materiál, vyrobil prototyp čelenky a otestoval funkčnost celého konceptu ochranného celoobličejového štítu. Poté jsem oslovil jednoho známého doktora a policistu, a oba mi potvrdili, že něco takového opravdu potřebují a nemají v současné době šanci získat,“ přibližuje Honza Jeřábek.

Toto se událo někdy kolem 18. března. „Dle statistik dodal stát v té době šest štítů pro celý Moravskoslezský kraj (MSK), takže bylo jasné, že je potřeba něco udělat. Oslovil jsem tři další kolegy z práce a okamžitě jsme rozjeli výrobu. První štíty jsme dodali na Infekční oddělení Slezské nemocnice v Opavě a Fakultní nemocnice v Ostravě už 20. března. To byl ale jen začátek,“ pokračuje. Extrémní poptávky si poté všiml ředitel firmy, ve které Honza Jeřábek pracuje.

„Pomohl zorganizovat funkční strukturu, ale hlavně uvolnil další zaměstnance, aby se tomuto projektu věnovali i v rámci pracovní doby. O pár dní později jsme dali dohromady název, udělali webovou stránku a iniciativa byla na světě,“ říká.

Jen pro zajímavost, podle údajů z webu Ministerstva zdravotnictví ČR dodal resort do MSK k pondělnímu ránu 903 kusů štítů. Lidé pro lidi jich dosud vyrobili více než dva a půl tisíce a pokračují dále. Rozvážejí je zdarma. Do projektu se zapojilo přes třicet osob. Většinou jde o lidi, kteří mají doma 3D tiskárny.

KOLEGOVÉ

Ostatní část tvoří Honzovi kolegové, kteří svážejí vyrobené čelenky, dezinfikují a sestavují štíty. Poté je předají dalším dobrovolníkům a ti už se postarají o jejich distribuci na potřebná místa. Štíty vyrobené iniciativou Lidé pro lidi nosí v drtivé většině pracovníci v různých zařízeních v Moravskoslezském kraji. „Nechtěli jsme ale ignorovat nikoho, kdo nás oslovil. Proto jsme štíty dodali i na hraniční přechod na Moravě, do porodnice U Apolináře a doktorům mimo kraj, kteří se na nás obrátili,“ říká Honza Jeřábek.

V době největšího náporu bylo v akci asi pětadvacet 3D tiskáren, nyní je jich přibližně patnáct. Na tiskárně se vyrábí čelenka, která drží štít na hlavě. K ní se připevní průhledný vizor a přidá se upevňující guma. Komponenty se před rozvozem řádně dezinfikují.

Jak Honza Jeřábek říká, pro něj samotného znamenají Lidé pro lidi možná více, než by si chtěl přiznat. „Za poměrně krátkou dobu jsme vybudovali docela slušnou organizaci, v podstatě novou dobročinnou organizaci, která dokázala pomoci hodně lidem a jsem opravdu pyšný a vděčný za každého, kdo se k nám zapojil a pomohl. Osobně je pro mě celá tato akce cenná zkušenost, protože mi ukázala silné a slabé stránky sebe samotného,“ přibližuje.

Závěrem by rád poděkoval všem zúčastněným. „Dobrovolníkům i ostatním, kteří se zapojili. Musím zmínit i mého zaměstnavatele firmu Internet BillBoard z Opavy, nejen, že mi dovolila se tomuto projektu věnovat na plno v pracovní době, ale to stejné umožnila dalším zaměstnancům, bez kterých bychom nepomohli zdaleka tak moc, jak se nám podařilo a daří. Dík také patřím všem sponzorům a dárcům, bez jejich financování by to nešlo. Nestojí za námi žádné financování státu, velké univerzity, továrny a podobně. Proto si nesmírně vážíme každého, kdo nám pomohl,“ dodává Honza Jeřábek.

K TÉMATU

Chcete pomoci?

Zájemci, kteří by rádi iniciativu finančně podpořili, mohou zasílat peníze na transparentní účet 333333348/2010. Peníze z darů jsou použity na nákup materiálu a servis tiskáren. Více informací se můžete dočíst na stránkách www.lideprolidi.cz, Facebooku Lidé pro lidi, kontakt je pak možný i prostřednictvím emailu lideprolidi@email.cz.



Kam už například štíty rozvezli?

Slezská nemocnice Opava, Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava, nemocnice ve Frýdku-Místku, Podhorská nemocnice v Bruntále, Nemocnice Krnov, Nemocnice Třinec, Nemocnice Karviná, Nemocnice Nový Jičín, Nemocnice Odry, poliklinika v Hlučíně. Dále záchranným službám v Zábřehu, Dolním Benešově a Frýdku-Místku. Štíty iniciativa zásobila i krajské policejní ředitelství a sbory v Opavě a Frýdku-Místku a další městská policejní oddělení. Rozvážka proběhla i do přibližně deseti domovů pro seniory a léčeben v MSK, do charit apod.