Problém s nalezením zubaře zná spousta lidí. A kdo ne, může se radovat. Situace ve stomatologii na Ostravsku není zdaleka růžová, přestože v poslední době zubařů přibývá.

„Jsem flink, přiznávám. Roky jsem k zubaři nechodila, a když jsem jej potřebovala najít, bylo to nemožné. Našla jsem zubařku až přes vzdálenou příbuznou v Albrechticích na Karvinsku,“ poukazuje na problém řady lidí šestadvacetiletá Adéla Juřicová z Ostravy, která nyní raději už pravidelně co půl roku podniká třicet minut trvající a osmadvacet kilometrů vzdálenou cestu do malé obce mezi Karvinou, Havířovem a Českým Těšínem.

„Zubních lékařů v České republice je dostatek, je jich daleko víc než v minulosti a jejich počet stále roste,“ tvrdí Zina Sladkovská z České stomatologické komory (ČSK) s tím, že v loňském roce ČSK evidovala v Moravskoslezském kraji téměř osm set zubních lékařů, z toho hned 430 jich pracuje v Oblastní stomatologické komoře Ostrava.

PROBLÉM? POJIŠŤOVNY, TVRDÍ KOMORA

Podle zubaře Vladimíra Jirouška mladšího, který provozuje zubní ordinaci spolu se svým otcem v Ostravě-Zábřehu jsme navíc národ snad s nejvyšším počtem zubařů na hlavu na celém světě. V čem je tedy v české stomatologii problém a jak jej vyřešit?

„Problém je v nerovnoměrném rozdělení zubařů, většina jich pracuje ve větších městech, a zdravotní pojišťovny, které by měly budovat odpovídající síť zdravotnických zařízení, tento stav jinak zvlášť nekorigují. Navíc jejich úhrady za zdravotní péči nepokrývají dostatečně náklady na ošetření, proto stále více zubních lékařů poskytuje péči za hotové,“ poukazuje Sladkovská na další nešvar ve stomatologii, jak tyto praktiky vnímají lidé.

Podle informací ČSK má zubní lékař k dispozici zhruba 1400 korun na pacienta na rok. „Je proto možné, že najít zubního lékaře, který poskytuje zdravotní péči pouze na pojišťovnu, je skutečně obtížné.“

Mezi takové „lidové“ zubaře patří i Vladimír Jiroušek mladší, který před třinácti lety vystudoval stomatologii v Brně a patří mezi generaci zubařů, u níž se začaly počty studentů po letech útlumu, kdy byl zubařů nadbytek, opět navyšovat.

„Vidím to u otce. Když studoval v sedmdesátých letech, bylo zubařů strašně moc. Pak byl zubařů nadbytek a situace se začala znovu řešit příliš pozdě, až když se zjistilo, že průměrný zubař je pětapadesátiletá žena před důchodem. Ta situace se postupně mění,“ soudí Jiroušek, podle něhož dříve zubaři měli v kartotéce až dva a půl tisíce pacientů.

On sám jich dnes má asi tisíc sto, přičemž kolem deseti denně jich objednává na preventivní prohlídky, další místo musí vyčleňovat pro vážné a nárazové případy.

„Mít dnes v kartotéce dva tisíce lidí je zcela nemožné. I s osmi sty lidí je zubař plný. Amalgamovou výplň jste udělali za dvacet minut, bílou výplň dnes potřebujete tři čtvrtě hodiny,“ vysvětluje Jiroušek.

PŘÍČINOU JE VYSOKÁ KVALITA OŠETŘENÍ

Stejný pohled na stomatologii má i přednosta Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Stránský. Také on zmiňuje oficiální statistiky, podle kterých není počet absolventů lékařských fakult a registrovaných zubních lékařů špatný.

„Domnívám se, že zubařů je ‚málo‘ proto, že současná stomatologická péče jde ruku v ruce s rozvojem vědeckých poznatků a oboru jako takového. Stomatologie se rozvíjí a je časově mnohem náročnější. Jestliže před dvaceti lety zubař ošetřil za den řekněme například patnáct lidí, dnes jich zvládne pět,“ míní přednosta kliniky, který se zabývá nástavbovou chirurgickou péčí a od stomatologie jako takové má menší nadhled.

„Stomatologie se vykonává v duchu současných léčebných postupů, o tom to je. Nelze posuzovat absolutní počet zubních lékařů, ale je třeba zohlednit vzrůstající časovou náročnost povolání. Zákroky se dělají jinak, jsou časově náročnější, ale kvalitnější. Pokud se tedy má péče provádět v těchto standardech, pak ano, zubařů je málo. Záleží, jakou optikou se na to díváte. Současné postupy a trendy jsou náročné,“ vysvětluje Jiří Stránský, podle něhož rozhodně neuškodilo navýšení počtu studentů stomatologie.

FAKULTA CHCE VYCHOVÁVAT ZUBAŘE

Ostravsku by proto jistě pomohlo, kdyby se Lékařská fakulta Ostravské univerzity (LF OU) zaměřila také na oblast stomatologie, jelikož dosud pro toto odvětví zdravotnictví studenty nevychovává. Hovoří se o tom už několik let, debaty však zpozdila kauza s přijímacími zkouškami na lékařské fakultě.

„Lékařská fakulta v Ostravě by v budoucnu, zejména v důsledku dlouhodobého nedostatku zubních lékařů, stomatologickou katedru skutečně ráda otevřela. Nicméně otevřít katedru stomatologie není zcela jednoduchá záležitost,“ řekla Deníku mluvčí LF OU Hanka Hanke s tím, že takový krok by se neobešel bez úzké spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava a silné ekonomické i politické podpory zástupců kraje a města.

„V případě úzké spolupráce by se nám v budoucnu mohlo podařit přední stomatologické odborníky s požadovanou akademickou hodností do Ostravy přilákat. Věříme, že i mezi studenty by o tento studijní obor byl zájem,“ dodala Hanke podle níž se ke studiu medicíny v Ostravě hlásí ročně přes tisíc uchazečů a na posledním dni otevřených dveří byla velká poptávka právě i po stomatologii.

K TÉMATU

VĚDĚLI JSTE?

Zubaři nepřijímají. Výjimkou je nejbližší rodina

Mám plno, nezlobte se. S takovým odmítnutím u zubaře se setkala spousta lidí. Jak lze pravidlo obejít? „Je nepsané pravidlo, které se u zubařů dodržuje, a tím je přijímání dětí pacientů, případně ještě manžela či manželky, ať jsou u jednoho lékaře celá rodina,“ říká Vladimír Jiroušek mladší, který ostatní žadatele, a že jich každý týden je, musí rovněž odmítat.





Nechodíte na kontroly, končíte. Ano, nebo ne?

Když dlouhodobě nechodíte ke svému ošetřujícímu lékaři, vyškrtne vás, a musíte hledat jiného. Má na to nárok? „Pokud je u nás pacient registrovaný, nelze jej vyřadit, pokud on sám nezmění lékaře nebo nedojde k hrubému porušování léčebného plánu. Po třech letech bez návštěvy jej sice uložíme do složky vyřazených pacientů, ale kdyby si zavolal, můžeme mu maximálně vynadat, že nechodí, ale definitivně jej vyřadit nemůžeme,“ uvádí na pravou míru Jiroušek obecné pravidlo praktických lékařů, dětských praktických lékařů a zubařů s tím, že jedinou výjimkou je, pokud si tuto podmínku lékař výslovně zanese do registračního formuláře.

Kde najdu zubaře?

Přehled o dostupných zubařích zájemci naleznou na webu České stomatologické komory www.dent.cz/zdravotnicka-zarizeni. Portál však nezaručuje aktuální údaje, proto je lepší zavolat na sekretariát Oblastní stomatologické komory na číslo 777 284 899.





Když je nejhůř, je tady pohotovost!

Pro pacienty s akutními případy – a to už od jednoho roku věku – v Ostravě existuje Stomatologická lékařská pohotovostní služba. Sídlí v městské nemocnici na Fifejdách. „Poskytuje lékařskou péči pacientům s akutními potížemi mimo pracovní dobu jejich praktických nebo zubních lékařů, avšak nenahrazuje jejich další následnou lékařskou péči,“ říká mluvčí města Andrea Vojkovská. Na zubní pohotovosti ošetří pacienta i bez zdravotního pojištění (čehož mnozí s oblibou zneužívají, protože vedle platby hotově lze pacientovi vystavit i účet k uznání dluhu). Pacienti s úřady a krvácejícími stavy jsou pak odesílání na Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie FNO.