„Atributy jako největší a mezinárodní, na kterých Hefaiston stojí, jsou bohužel v dnešní době nežádoucí. Hefaiston je už osmatřicet let spjatý s posledním srpnovým víkendem, což nechceme měnit. Původně jsme sice zvažovali, že Hefaiston uspořádáme v komornější podobě a nebo jiném termínu, ale nakonec jsme od toho ustoupili,“ vysvětluje kastelán hradu Jan Lauro.

O Kovářské fórum, během něhož vzniká vždy v polovině srpna pod rukama uměleckých kovářů nové dílo pro hradní expozici, ale návštěvníci nepřijdou.

„Stejně tak budou probíhat i prázdninové kurzy pro začínající umělecké kováře a výrobce nářadí, kterých se účastní jen jednotlivci. Zvuk kovadlin tedy na Helfštýně i letos uslyšíme,“ dodal.

Brány hradu se poprvé otevřou v úterý 12. května. Přístupné ale budou pouze jeho venkovní prostory, expozice uvnitř lidé zhlédnou až od 25. května.

„U vstupu budou instalovány informační tabule a chtěli bychom apelovat na návštěvníky, aby dbali všech pokynů. Kvůli bezpečnosti bude nutné dodržovat rozestupy a používat ochranné prostředky. U vstupu je lepší platit bezkontaktně,“ zmínil. Otevřený bude i stánek s občerstvením na druhém nádvoří.

Návštěvníci mohou na Helfštýn zavítat denně v době od 9 do 18 hodin, s výjimkou pondělí. Během prázdninových měsíců pořadatelé provozní dobu prodlouží.

„Zvažujeme větší počet průvodců, abychom mohli skupinky rozdělit na méně početnější a pohyb na hradě se tak rozptýlil. Samozřejmě, že je pro nás lepší, když si lidé prohlídku objednají předem,“ doplnil Jan Lauro.

Na čtvrtém nádvoří nyní finišuje rozsáhlá rekonstrukce renesančního paláce, která bude dokončena v letošním roce. Historii, stavební vývoj a projekt záchrany paláce představí výstava s názvem Příběh torza, kterou si mohou zájemci prohlédnout po 25. květnu.

Oželet ale letos musejí všechny velké akce - Author šella marathon, Festival vojenské historie nebo Helfštýnskou pouť.

Muzeum: otevřeno bude každý den

Na příchod prvních návštěvníků se připravuje také Muzeum Komenského v Přerově, které poprvé otevře v pondělí 11. května. Dobrou zprávou je, že bude od května až do posledního července přístupné denně. Od pondělí do pátku v době od 8 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 9 do 17 hodin.

A na jaké výstavy se mohou návštěvníci těšit? Za zhlédnutí určitě stojí expozice věnovaná školním výukovým programům Zdeňka Buriana, ale i výstava Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás.

„Lidé si ji mohli prohlédnout jen dva týdny po vernisáži, a pak muzeum zavřelo,“ řekla vedoucí výstavního a programového oddělení Muzea Komenského v Přerově Kristina Sehnálková. Na výstavu byly přitom zapůjčeny cenné artefakty ze sbírek Národního muzea, Moravského zemského muzea a dalších institucí.

Slavnému Přerovskému povstání u příležitosti jeho 75. výročí je věnována samostatná výstava, která bude přístupná od 18. května. „Lidé na ní mohou spatřit dosud nepublikované fotografie z povstání, ale také osobní věci obyvatel Přerova, popravených 2. května 1945 v Olomouci-Lazcích,“ přiblížila.

Život se od příštího týdne vrátí také do přerovské Ornitologické stanice, která se rozběhne v pondělí 11. května. A sezonu začne hned novou výstavou - Čižba - umění jemné a líbezné. Expozice zabrousí do zajímavé historie odchytu ptáků a přístupná bude od 8 do 16 hodin.

„Na prohlídku výstavy může vždy pouze omezený počet návštěvníků, nutností budou roušky a dezinfekce u vstupu. Školní skupiny se mohou dopředu nahlásit, ale zatím vyčkáváme na přesné pokyny ministerstva školství,“ uzavřela Jana Syryčanská z Ornitologické stanice v Přerově.