Ivo Vondrák stejně jako další hejtmani zcela odmítá, že by se v „jeho“ regionu touto vakcínou proti Covid-19 očkovalo. „Jako akademik považuji za naprosto nepřijatelné využívat jakýkoli lékařský přípravek, který není řádně odborně prověřený,“ prohlásil pro Deník Vondrák, avšak podotkl, že vakcínu Sputnik V už začala posuzovat Evropská agentura pro léčivé přípravky (EALP).

Osobně neoblomně trvá na schválení vakcíny odborníky z EALP, než se u nás případně Sputnik V začne aplikovat.

„Neřeším, kteří vědci vakcínu vyvinuli, ani kde byla vyrobena. Důležité je, aby byla účinná a naprosto bezpečná,“ soudí někdejší rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, podle něhož by se boj s pandemií neměl politizovat. „Ve hře jsou lidské životy i to, kdy se naše společnost vrátí k normálu a bude se opět moci zhluboka nadechnout.“

Reaguje tak na prohlášení prezidenta Miloše Zemana, který chce odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného a ředitelky Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Ireny Storové právě kvůli jejich postoji k vakcíně Sputnik. Jejím odmítáním podle něj nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19.

Blatný požaduje, aby byly vakcíny schváleny v rámci Evropské unie, stejně jako ostatní nyní využívané očkovací látky. Stejný závěr přijali na nedávné schůzce nejvyšší ústavní činitelé včetně Zemana.

Další hlasy z Moravy

Podobný postoj jako Ivo Vondrák zaujali také další hejtmani v České republice.

„Nebudeme riskovat zdraví občanů něčím, co neprošlo schválením Evropské lékové agentury. Za sebe také odmítám postoj prezidenta Zemana, který chce, aby se očkovalo vakcínou Sputnik,“ informoval například prostřednictvím twitteru hejtman sousedního Olomouckého kraje Josef Suchánek.

V Olomouckém kraji nebudeme riskovat zdraví občanů něčím, co neprošlo schválením evropské lékové agentury. Za sebe také odmítám postoj prezidenta Zemana, který chce, aby se očkovalo vakcínou Sputnik. #olomouckykraj #STAN #piratiastarostove #COVID19 #sputnik — Josef Suchánek (@SuchanekOl) March 10, 2021

Zlínský hejtman Radim Holiš (ANO) v případě použití vakcíny Sputnik V hodlá respektovat stanovisko státu, jako dodavatele očkovacích dávek pro kraje.



„Vakcínu nezařizuji já, ale stát. A pokud mi stát řekne, že to bude touto vakcínou která je v pořádku, a je schopen ji nakoupit, tak vůbec o ní nebudu polemizovat jaká je. My potřebujeme pandemii porazit co nejrychleji a pokud mi stát zajistí co nejvíce vakcín, tak budu s kolegy očkovat vakcínou, která mi sem přijde,“ zdůraznil hejtman Zlínského kraje.

Hlasy z Čech

Také hejtmani z druhého konce republiky zatím reagují odmítavě.

"Pokud chce pan prezident někoho odvolat za to, že nechce umožnit očkování vakcínou Sputnik, ať si mě přidá na seznam a začne hledat většinu v krajském zastupitelstvu," napsal na svém účtu na Twitteru hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Pokud chce pan president někoho odvolat za to, že nechce umožnit očkování vakcínou Sputnik, ať si mě přidá na seznam a začne hledat většinu v krajském zastupitelstvu. V našem kraji se vakcínami bez registrace EMA očkovat nebude, a to bez ohledu na to, odkud jsou. — Martin Půta (@MartinPuta) March 10, 2021

Podobně zareagoval také první muž Karlovarského kraje Petr Kulhánek, který rovněž odmítá očkování obyvatel Sputnikem V či jinou neschválenou vakcínou.

"Podepisuji a připojuji se k Martinu Půtovi. Ani v našem kraji se vakcínami bez registrace Evropské agentura pro léčivé přípravky očkovat nebude," vyjádřil se Kulhánek už včera.