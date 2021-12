Ostudné místo v centru Ostravy: Nejdůležitější uzel města stále okupují somráci

/FOTOGALERIE/ Jedná se o zřejmě o nejfrekventovanější dopravní terminál v Ostravě. Denně zde projdou stovky i tisíce lidí. Míří na tramvaje, trolejbusy, nedaleko stojící dálkové autobusy, do práce nebo třeba na nákupy do obchodního centra. Přesto vytížený dopravní uzel na náměstí Republiky stále hyzdí podchod ze 70. let, který je v žalostném stavu, který navíc. Zejména jižní část pod Frýdlanstkými mosty je špinavá, počmáraná a vyskytují se tu žebrající opilí pobudové.

Náměstí republiky a jeho okolí - pohled z horních pater budovy Tieto Towers v Ostravě. Jižní část podchodů pod Frýdlantskými mosty je špinavá, počmáraná a vyskytují se tu žebrající opilí pobudové. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň