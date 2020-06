O zapůjčení slavné sochy pohanského boha Radegasta od Albína Poláška jednali frenštátští zastupitelé již v dubnu, kdy jednání odložili, aby se více seznámili s problematikou. Čtvrteční jednání již mělo jednoznačný vývoj. Zastupitel Milan Loprais v úvodu diskuze připomněl, že socha Radegasta je zapsanou kulturní památkou.

„Je to umělecké dílo, které má asi těžko vyčíslitelnou hodnotu, zanechal nám ho celosvětově uznávaný sochař Albín Polášek. Přenechal nám ho proto, abychom se o něj starali s maximální péčí a přenechali ho v nejlepším stavu dalším generacím,“ sdělil mimo jiné Milan Loprais, jenž jako další rovinu nesouhlasu se zapůjčením sochy uvedl nesouhlas obyvatel s nimiž o této věci hovořil.

Poté ale zmínil zásadní důvod. Tím nazval zápis jednání, které blíže nespecifikoval, ze 17. února 1998. „Potkalo se sedm lidí, z nichž jeden je současným starostou Frenštátu, druhý je tehdejším starostou, zástupce památkového ústavu v Ostravě, Okresního úřadu Vsetín, referent kultury, kulturní odbor Frenštát a člen Pohorské jednoty (PJ) Radhošť. Z předložených dokladů vyplývá jednoznačně, že autor sochy Albín Polášek daroval toto dílo Pohorské jednotě Radhošť ve Frenštátě pod Radhoštěm,“ nastínil problém Milan Loprais.

Nato dodal, že pokud neexistuje dokument, který by PJ vlastnictví zbavoval, nemohou zastupitelé odsouhlasit připravené smlouvy, z nichž má být patrné, že město Frenštát pod Radhoštěm je vlastníkem. „Níže je uvedeno, že pohorská jednota a město budou nadále o sochu pečovat a že socha bude i nadále vedena v rejstříku kulturních památek,“ pokračoval Milan Loprais a dodal, že zástupci PJ Radhošť přišli s tím, že se o úmyslu zapůjčit sochu dozvěděli až ze zpravodaje nebo z médií.

Zastupitel Karel Míček řekl, že ve frenštátském muzeu je ve vitríně děkovný dopis PJ Albínu Poláškovi za to, že věnoval sochu. „Chybí tam ale ten první doklad o věnování sochy a to, že v v případě, že by se s PJ něco stalo, majitelem se stane město Frenštát,“ zdůraznil Karel Míček s tím, že darovací dokument se ve zmíněném roce 1998 ztratil. „Není k dohledání, když jsme ho viděl, viděl jsem kopii. Můžeme se dohadovat proč tam originál nebo kopie chybí,“ podotkl Karel Míček.

Přítomný předseda PJ Radhošť Dan Jalůvka upozornil že PJ vznikla v roce 1884 a v roce 1950 její činnost pozastavil tehdejší režim. V roce 1991 byla její činnost obnovena. „Pokud se našel dokument, že Radegast by měl být převeden na město Frenštát, když pohorská jednota zanikne, tak tato situace nenastala. Pohorská jednota Radhošť se stále cítí být majitelem sochy a chtěl bych říci, že jsme proti zapůjčení," řekl.

Zastupitel Vojtěch Svoboda se ptal, zda jako zastupitelé o takové věci mohou hlasovat, když nemají jistotu, že jde o majetek města. Také zastupitel Jiří Jurek se zmínil, že právník města řekl, že není jisté, čí socha je. I přes pochybnosti zastupitelé hlasovali. Jeden byl pro zapůjčení, 12 proti, 5 se zdrželo.