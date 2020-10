Proti záměru prodeje CO skladů se stavěl zastupitel Milan Loprais.

„Myslím si, že bychom CO sklady neměli prodávat touto formou, ale hledáním strategického partnera - investora, který by tam v souladu s městem investoval a budoval podnikatelské příležitosti,“ uvedl Milan Loprais s tím, že město by nemělo hledět jen na nejvyšší nabídku.

Zdůvodnil to tím, že město tak ztratí kontrolu nad tím, co se v areálu bude dít dále.

„To by do budoucna z pohledu strategické vize pro město mohlo být velké riziko. Může se stát, že to někdo koupí, pak to prodá dalšímu a vznikne tam něco, co nebude v souladu s přáním obyvatel,“ pokračoval Milan Loprais.

Zastupitel Čestmír Mikeska upozornil, že zveřejnění záměru ještě není prodej. „Potřebujeme zjistit, zda vůbec bude někdo ochotný to koupit a za tu cenu,“ řekl.

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin připomněl, že město kdysi výhodně převzalo areál bez pozemků, časem se mu podařilo zcelit pozemky s objekty a nyní má smysl to někomu nabídnout ke koupi.

„Prodat nemusíme. Ale jestli s tím nebudeme nic dělat… Od doby, kdy jsem tu nastoupil, byl nalajnován projekt za osm milionů, co se tam má udělat. Pokud tam budeme mít podíl, zbude nám jen ta údržba, sítě, silnice a další. Areál by měl jít do nabídky. Představte si miliony, které bychom tam dávali v příštích letech,“ vysvětlil Miroslav Halatin.

V hlasování bylo 13 zastupitelů z celkového počtu 21 pro záměr prodeje, šest se zdrželo, dva byli proti. Ta by se měla uskutečnit formou elektronické aukce. Výchozí kupní cena je určena ve výši 50 milionů korun.