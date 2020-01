/FOTOGALERIE/ Milovníci soch vyřezaných z ledu si letos opět přijdou na své. V sobotu na Pustevnách oficiálně začíná festival Ledové sochy. Jeho přípravy finišují a vy se už nyní můžete podívat, jaká dílá ozdobí jeden z vrcholů Beskyd letos.

Ledosochání na Pustevnách. | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Kdy: od soboty 11. ledna do neděle 26. ledna

Kde: Trojanovice, Pustevny

Za kolik: vstup do stanu o víkendu 50 korun /do 10 let zdarma