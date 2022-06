V ranních špičkách (a nejen ranních) doprava v Bohumínské ulici od tohoto týdne spíše stojí, v na první pohled nenápadné částečné uzavírce od Těšínské ulice po Most Pionýrů se modernizuje vozovka včetně prostoru přilehlé zastávky a provoz je zúžen do jednoho jízdního pruhu. Při důkladném prozkoumání dopravní situace ve městě se tomu však lze divit jen stěží!

Dopravní špička je tak oříškem jak pro pěší, kteří s obtížemi přecházejí ulici, tak pro řidiče (mnohdy nákladních vozidel), kteří stojí desítky minut střídavě v obousměrných kolonách přesahující dva kilometry. V pondělí ráno byla zcela ucpaná Bohumínská ulice ve směru z Muglinova do centra města, v úterý ráno zase opačný směr, kde během probíhajících prací nastalo zúžení do jednoho jízdního pruhu.

Moravskoslezský kraj investici na silnici druhé třídy zadal společnosti Strabag z cílem zmodernizovat vozovku v místě, kde se přitom v následujících letech počítá s celkovým zklidněním dopravy a vybudováním městského bulváru. Na zastupitelstvu města se nedávno dokonce neformálně řešilo odstřižení ulice od tranzitní dopravy a její přenesení na Místeckou. I tyto případy však dokazují, že Místecká - byť by to bylo jen pro případ uzavírek - souběžnou náhradní komunikaci zkrátka potřebuje! Co však čert nechtěl - a zodpovědné osoby nezatrhly - opravují se nyní obě komunikace v tentýž čas, přičemž Cingrova (navazující na Místeckou) je ve směru na Frýdek-Místek (důvod kolon v Bohumínské z Muglinova) zavřená úplně! Velké problémy ale působí i opačný směr (důvod kolon v Bohumínské směrem do Muglinova).

Zúžení do jednoho jízdního pruhu ve stávajícím jízdním směru potrvá do konce června, poté má být až do poloviny října zúžena vozovka v opačném směru.