Hlavních 10 bodů představuje věci, které by měla dobrá fotka mít. Radí Jan Rybář, vítěz Czech Press Photo a šéfredaktor webu www.Fotoguru.cz.

1. Dobré světlo je alfou a omegou dobré fotky

Zde Jan Rybář radí, že je dobré vědět, za jakých světelných okolností a podmínek váš přístroj fotí nejlépe. Konkurovat fotoaparátům tedy mohou mobily jen v případě, že odhadnete světelné prostředí a čas, kdy světlo bude dopadat tak, jak chcete.

2. Naučte se porážet pořádné foťáky (jde to!)

Existují konkrétní situace, kdy vyšší třídy mobilů dokáží porazit tradiční foťáky. Telefony jsou totiž vyráběny tak, že digitálně zpracují fotku v moment, kdy byla vyfocena. Je tomu tak například u focení nebe nebo focení v krajině. Telefon dokáže krásně vykreslit veškeré barvy a detaily. Více se dozvíte v krátkém videu Revoluce: Kdy mobil poráží foťák a kdy ne, které je zdarma.

3. Využívejte tajné zbraně mobilů, bude to vidět

Největší chybou u focení mobilem je neprozkoumat, co vlastně váš integrovaný fotoaparát umí. Co konkrétně by stálo za průzkum? U mobilů s Androidem se pokročilé funkce nacházejí většinou v sekci PRO, u iPhonů je dobré experimentovat se speciálními fotografickými aplikacemi, například s oblíbenou ProCamerou. Umělá inteligence navíc u vyšších modelů dokáže skutečně umělecké divy.

4. Choďte blízko

„Tohle pravidlo je stejné jako u pořádného foťáku: naučte se chodit blízko. Když někoho fotíte, nemá smysl ho cvaknout z několika metrů. Choďte k lidem (nebo k předmětům) až téměř na dotek a uvidíte, že vám najednou začnou vznikat pod rukama skvělé fotky, v nichž bude kromě lidí i okolí, kontext, atmosféra, příběh. Zkrátka to bude vypadat zajímavě,“ tvrdí a radí Jan Rybář. Mezi výjimky však patří focení něčí hlavy zblízka, protože tak by mohl být obličej zkreslený a deformovaný.

5. Předměty foťte zblízka, rozmažete pozadí

Navzdory tomu, že mobil nemůže plnohodnotně vynahradit rozmazání pozadí jako u zrcadlovky, je možné použít fígl, jak fotku z mobilu velice blízko přiblížit fotce z fotoaparátu. Musíte jít hodně blízko, pořádně zaostřit na předmět a pozadí se pak překvapivě hezky rozmázne. U obličejů to nedělejte, nedopadlo by to dobře, viz bod výše.

6. Když se fotka rozmazává, naučte se nastavit ISO

Tohle vás možná překvapí, ale i u mobilu se dá nastavit ISO. Nastavte jej především v situacích, kdy se něco kmitavě hýbe a zároveň je málo světla. Třeba, když dcera pojede na kole hlubokým lesem, to žádný foťák ani mobil sám od sebe nezvládne (protože nepozná, že na fotce je pohyb, a nedokáže sám zvládnout patřičná nastavení). Co s tím? Nastavíte vyšší hodnotu citlivosti (tzv. ISO).

7. Pozor na digitální zoom, fotky budou nekvalitní

Vzhledem k tomu, že přiblížení fotky zoomem sice focený objekt přiblíží, ale zároveň sníží jeho kvalitu, je lepší fotku přiblížit tím, že sami půjdete blíž. Novější mobily už sice mají mnohem chytřejší optické zoomy, nicméně i tak platí pravidlo, nejlépe se zoomu vyhnout.

8. Prozkoumejte svět HDR

U pořádných foťáků je HDR často symbolem ošklivě přebarvených obrázků, mobily ale tohle skládání fotky z několika dílčích snímků zvládají mnohem lépe. A byla by škoda to nevyužít. U mobilů s Androidem bývají slušnou HDR funkcí vybaveny i základní fotoaplikace, pro iPhony Jan Rybář doporučuje aplikaci ProCamera s rozšířením VividHDR. A co to vlastně HDR je? V podstatě fotka složená ze tří podobných obrázků, která ve finále vytvoří ten nejvhodnější snímek.

9. Naučte se korekci expozice, bez toho se nedá fotit

Expozice, čili správná korekce světlosti či tmavosti fotky, je nutná u dobré fotky z mobilu i z fotoaparátu. Když například potřebujete zesvětlit člověka oproti jasné obloze, můžete to udělat dvěma způsoby: buď se klepne prstem do tmavšího místa, anebo, třeba u iPhonů, se po poklepání na displej objeví žlutá čára se sluníčkem, s nímž se dá jezdit nahoru a dolů a vše zesvětlovat a ztmavovat.

10. Nepřehánějte to s divokými filtry

„Mobil vám hned nabídne spoustu různých divokých filtrů, které třeba vše polijí žlutým odstínem, domalují dceři oslí uši, případně nějak jinak fotku zdivočí. Jasně, chvíli si s tím hrajte, ale pak to vypněte. Jedna z mála jistot fotografování mobilem totiž je, že každého dříve či později přestanou tyhle divoké filtry zcela bavit. Tedy je lepší používat je střídmě,“ říká Jan Rybář. Do začátku on sám doporučuje pouhé hraní si kontrastem nebo sytostí, k čemuž je výborná například aplikace Snapseed.