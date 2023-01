Ivo Vondrák. Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Ivo Vondrák (ANO), hejtman Moravskoslezského kraje: Budu mu říkat to, co jsem říkal i před kampaní. Společnost je poměrně výrazně rozdělená, byly vykopány hluboké příkopy a je třeba začít s jejich zahlazováním. V tom bude role prezidenta coby moderátora diskuse velmi důležitá. Popřál bych mu proto, aby se mu dařilo polarizovanou společnost vrátit zpět do situace, kdy si budeme více pomáhat a více se vzájemně respektovat. Velmi důležitá bude účast a komunikace s vládou i oběma komorami parlamentu. Je třeba vytvořit něco, co bych nazval zpětnou vazbou. Nesmírně důležitá bude nyní i úloha mezinárodní, která bude muset řešit problémy, jež máme. Velká úloha pro sjednocení polarizované společnosti bude na úrovni mediální komunikace. Je třeba vstoupit do současného mediálního prostoru s tím, že věci skutečně nejsou takové, jak byly prezentovány v negativní vyhrocené kampani. Bude na prezidentovi, aby vše vysvětloval. Musíme si říct, jak se věci mají. Abychom si uvědomili, že jsme součástí západního prostoru a hájíme demokratické principy. To je to hlavní, co jej bude čekat.

Vladimír Polák.Zdroj: OstravakVladimír Polák, herec:

Novému prezidentovi posílám velkou gratulaci. A myslím i na ty, kteří nebyli imunní kampaním a dezinformacím, že všichni mladí lidé budou mobilizováni, že je Pavel globální loutka atd. Teď jsou vyděšení, ale snad bude pro ně zkušeností a zjištěním, že e-maily, které jim chodí přeposlané od přátel jejich přátel v jakémsi řetězci e-mailové nenávisti, nejsou pravdivé. Typ kampaní lži a nenávisti nezafungovala, a tedy myslím i na Václava Havla, který řekl, že až to bude nejblbější, začne se to obracet k lepšímu. A pak, po takřka devadesáti letech, mohou se zopakovat slova předsedy vlády Antonína Švehly, když uviděl T. G. Masaryka v jezdecké uniformě: „…je to ohromná věc pro stát, když je prezident krásný!

Jan Lata.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňJan Lata, rektor Ostravské univerzity:

Tak jako většina našich občanů jsem rád. To, co Andrej Babiš předváděl poslední roky, bylo špatné, a co předváděl poslední dva týdny, bylo přímo děsivé. Jsem rád, že se na Hrad vrátí slušnost, noblesa, pravda, jednoznačná prozápadní politika a věřím, že nový prezident nebude společnost rozdělovat, ba naopak.

Josef Babka.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňJosef Babka (KSČM), zastupitel Ostravy a MS kraje:

V každé volbě musíte být připraven unést jak vítězství, tak porážku. A ten, kdo vyhraje, musí při výkonu své funkce a vyjádřeních vzít do úvahy i ty, kteří jsou z prohry svého kandidáta zklamáni. A k tomu potřebujete sociální inteligenci! Tak věřím, že ji vítěz bude mít v dostatečném množství. A osobní vzkaz pro jeho volební období? Nejen Praha tvoří Českou republiku!

Martin PražákZdroj: Charita OstravaMartin Pražák, ředitel Charity Ostrava:

V první řadě musím popřát panu Petru Pavlovi ke zvolení do funkce prezidenta České republiky. Pevně věřím, že bude prezidentem všech občanů naší republiky a vnese do společnosti a do současné náročné doby pokoj, naději a vzájemnou soudržnost. Jsem rád, že ihned po vyhlášení výsledků voleb dal budoucí pan prezident svým voličům i těm, kteří jej nevolili, svým prvním vskutku státnickým projevem najevo hodnoty, které bude ve své funkci prosazovat, a že bude při dalším působení ve vedení země přistupovat ke svým oponentů i příznivcům s vědomím, že všichni jsou důležití a pro všechny platí známé rčení, že mýlit se je lidské, odpouštět božské.

V osobě pana Pavla je tady velká šance, že budou posilovány hodnoty jako lidská vzájemnost, akceptace důstojnosti každého člověka a respekt k lidem rozdílných názorů. K samotným letošním volbám a k tomu, co jsme zažívali v souvislosti s vedením volební kampaně některých týmů prezidentských kandidátů musím říci, že bych byl velmi rád, kdyby došlo k vytvoření více méně závazného etického kodexu pro vedení kampaní při různých typech voleb.

Jan Rafaj.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňJan Rafaj, ředitel Heimstaden a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR:

Nově zvoleného prezidenta jsem poznal už pár let zpět. Tehdy jsem s ním moderoval debatu se seniory v Karviné, Havířově a Ostravě. Následně přijal pozvání na snídani s podnikateli. Během covidu s nami řešil krizové řízení a navštívil několik podniků. Návštěvu podniků zařadil i do své návštěvy před týdnem. Čekám od něj, že projeví svůj zájem o odlehlejší regiony, bude je navštěvovat a naslouchat jim. Za Svaz průmyslu čekám, že bude firmy navštěvovat, podnikat s nimi exportní mise a oceňovat inovativní nápady. Nemám strach, že by se mu nedařilo lidi spojovat. Poznal jsem jej jako nekonfliktního, milého člověka se zájmem o druhé. Bude dobrým prezidentem a přeji mu mnoho dobrého.

Rastislav Maďar.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňRastislav Maďar, epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity:

Nového prezidenta znám osobně. Setkal jsem se s ním na akademické i diplomatické půdě. Vůbec nepochybuji, že má schopnosti stát se prezidentem sjednotitelem. Poradil bych mu, aby i po svém jmenováni dál navštěvoval různé regiony a začal především tam, kde měl velkou podporu jeho oponent. Aby i lidé, kteří Petra Pavla nevolili, dostali jasný signál, že mu záleží i na nich, že bude i jejich zastáncem a jejich prezidentem. Když uklidní jejich obavy a strach, bude to pro momentálně dost rozdělený národ znamenat mnoho. Očekávám od něj především to, že bude důstojně reprezentovat naši zemi v zahraničí v souladu s demokratickými hodnotami, které zastáváme, a v rámci České republiky bude s rozvahou a klidem sobě vlastním pomáhat hledat systémová východiska z problémů, kterým bude v období jeho mandátu čelit.

Petr KaustaZdroj: Deník/Lukáš KaboňPetr Kausta, ostravský právník:

Především panu Pavlovi blahopřeji k zvolení prezidentem České republiky. Můj vzkaz jemu je, aby na Pražský hrad vrátil zase slušnost, důstojnost a aby obnovil důvěryhodnost veřejnosti k prezidentskému úřadu. Od nového prezidenta očekávám především pokoru k úřadu, který bude zastávat, dále jeho nadstranickost a nezištnost a zejména pak to, aby lidi spojoval, a nikoli rozděloval, jak to dosud s oblibou dělal jeho předchůdce Zeman. Prezident by měl být občanům příkladem zejména svým chováním, vyjadřováním a rozvážností svých kroků a rozhodnutí. Měl by chodit mezi lidi a naslouchat jim. Věřím, že to vše nový prezident Petr Pavel splňuje.

Ostravský starosta Patrik Hujdus.Zdroj: ArchivPatrik Hujdus (Nezávislí), starosta Ostravy-Mariánských Hor a Huváků:

Můj vztah k novému panu prezidentovi je neutrální. Vážím si ho za jeho pozitivní přístup ve volební kampani, kdy s klidem a grácií odrážel zbytečné útoky svého soupeře. Je před ním nelehký úkol získat důvěru i těch, kteří ho nevolili. Podle toho, jak dosud vystupoval, ale také s ohledem na to, co vše má ve svém profesním životě za sebou, myslím, že toho bude schopen. Rozdělený národ musí stmelit především svou prací a konstruktivním přístupem k tématům, kterým se ve své nové roli bude věnovat.

Petr KoudelaZdroj: Moravian-Silesian TourismPetr Koudela, ředitel Moravian-Silesian Tourism:

Gratuluji nám všem, České republice, k demokratickým volbám, oběma kandidátům k finiši a panu prezidentovi k výsledku. Měl jsem příležitost se s Petrem Pavlem před par lety potkat. Bylo to příjemné setkání s milým člověkem a osobností. Nechť je nám tedy pan Pavel dobrým prezidentem. My všichni se teď snad vrátíme k normálu s klidnější společenskou komunikací.

Karel Kula. Zdroj: ArchivKarel Kula, bývalý fotbalový reprezentant, sportovní funkcionář, zastupitel města Český Těšín:

Myslím si, že až čas ukáže, jaký bude Petr Pavel prezident. Ale upřímně, po panu Zemanovi tam bude každý lepší. Já volil Petra Pavla. Myslím si, že vedl slušnou kampaň, což možná i ovlivnilo lidi, kteří nebyli ve druhém kole rozhodnuti. U Andreje Babiše se mi nelíbilo, že se neustále vymlouval, jak jsou všichni proti němu. Nenašel jsem u něj nic, co by mě přesvědčilo, abych mu dal hlas.

Novému panu prezidentovi bych vzkázal, aby navázal na to, co Václav Havel po revoluci začal, myslím například morální osvětu a snahu o očistu. Chci věřit, že nový pan prezident nezklame důvěru voličů, kteří mu dali hlas. Já sám očekává, že bude v čele státu důstojně reprezentovat a že si získá respekt jak u našich občanů, tak i v zahraničí. Zklidnit rozpolcenou společnost po po volbách bude těžké, ale měl by lidem naznačit, kterým směrem půjde, a přesvědčit je a ukázat, že vše půjde k lepšímu.

Daniel StavárekZdroj: ArchivDaniel Stavárek, děkan Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné:

Petr Pavel na Hradě je asi ta nejlepší možná volba. Já v prvním kole volil Danuši Nerudovou, ale tentokrát jsem dal hlas Petru Pavlovi. Jako novému prezidentovi mu přeji, aby se nadále držel důstojného stylu vystupování, který jsme viděli během předvolební kampaně, a aby vsadil na slušnost, naslouchal i lidem s odlišnými názory a vrátil prezidentskému úřadu důstojnost. Co od něj očekávám? Maximálně prozápadní směřování naší země, aktivní úlohu v rámci Evropské unie a NATO a obezřetnější přistup k dezinformacím z východní teritorií. Věřím tomu, že pokud se mu povede zvládnout prvních několik měsíců na Hradě bez problémů, dokáže tak získat úctu a respekt i u těch, kdo ho nevolili.

Zuzana Bajgarová.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňZuzana Bajgarová (ANO), náměstkyně primátora Ostravy:

Oceňuji, že již v úvodní řeči pan budoucí prezident zmínil, že spojují hodnoty a věřím, že ty skutečně máme většinově společné a ty překonají i obavy, která řada lidí v této době cítí. Považuje za důležité, abychom vnímali problémy a potřeby lidí a s nimi pracovali, ty řešili a to s klidem a rozvahou, kterou pan Pavel prokazoval po celou dobu kampaně, zároveň se ale na věci dívali z celospolečenského hlediska a dlouhodobosti, která je pro tyto pozice nesmírně důležitá.

Zuzana Ožanová.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňZuzana Ožanová (ANO), poslankyně:

Můj vzkaz novému prezidentovi je stručný. „Buďte prezidentem, ne generálem.“ Přílišná očekávání vedou ke zklamání. Očekávám především rozvahu a důstojnou reprezentaci. Přeji nám všem, abychom stále mohli mít různé názory a nebyli za ně stíháni a dehonestováni. Rozdělují nás požadavky na jediné správné názory, a ne názory samotné.

Ondřej FrydrychZdroj: Těšínské divadloOndřej Frydrych, herec Těšínského divadla:

Já jsem s výsledkem voleb velmi spokojený, z čehož tedy plyne, že jsem volil Petra Pavla. Kampaň byla z mého pohledu velice vyhrocená, možná až zbytečně. Ta vyhrocenost šla z jedné strany. Z té, která nevyhrála. S přímou volbou jsem trochu „na štíru“, protože si nemyslím, že společnost je na to dostatečně vyspělá. Ovšem teď se ukázalo, jak se lidé ve vyhrocených situacích dokáží semknout a udělat výsledek dobrý pro Českou republiku. Důkazem toho seknutí je bezmála milionový rozdíl v počtu hlasů, které získal Petr Pavel a které Andrej Babiš. A co očekávám od nového prezidenta? Že naplní, co prezentoval ve volební kampani a bude vystupovat takovým umírněným způsobem, jakým vystupoval až dosud, a aby společnost uznala, že to je lepší než populismus, který nás v posledních letech pohltil a byl prakticky na denním pořádku. Jak by měl prezident zklidnit společnost po volbách? Třeba tím, že bude předávat pravdu a nic nebude překrucovat. A když toto bude dodržovat, tak mu i ti, kteří ho nevolili, dají postupně za pravdu a on si je získá."

Jan Dohnal.Zdroj: Deník/Lukáš KaboňJan Dohnal (ODS), náměstek primátora Ostravy:

Novému prezidentovi bych chtěl vzkázat, aby zůstal takovým, jakým byl v této kampani, jakým byl doteď. Aby se držel svých hodnot, slušnosti a aby byl prezidentem všech. Ukázalo se, že většina lidí v této zemi volila dobro před zlem, slušnost před lží a arogancí. Andrej Babiš prohrál potřetí v řadě a mám naději, že je to začátek jeho konce. Naši lidé nechtějí lháře a populisty na pražském hradě, chtějí aby tento úřad získal svou prestiž, kterou ztratil během úřadování Miloše Zemana. Věřím, že se mu podaří získat sympatie i těch, kteří jej nevolili, že nás bude důstojně reprezentovat jak na domácím, tak i zahraničním poli. Věřím, že jsme si zvolili dobře.

Lukáš SemerákZdroj: OstravakLukáš Semerák (Ostravak), developer a zastupitel Ostravy:

Nový prezident by se měl vrátit k výkladu ústavy, který ctil Václav Havel. Být nadstranickým, politiku nechat v podhradí, nesnažit se vládnout a důstojně reprezentovat naši vlast.

Martin BednářZdroj: hnutí ANO

Martin Bednář (ANO), starosta Ostravy-Jihu:

Vítězný kandidát pro mne není překvapením. Přeji mu, aby skvěle reprezentoval ČR a všechny jeho občany. Snad se zařadí po bok jediného Prezidenta, který mi, mé rodině a moji vlasti nejméně uškodil a jehož mandát brzy skončí. Mou preferenci jsem veřejně deklaroval. Volil jsem pana A. Babiše. Osobně bych kampaň vedl méně emotivně, ale je otázkou, zda by to vedlo k vítězství a stejně velké volební účasti. Děkuji všem, kteří věnovali svůj čas a k volbám dorazili. Přímou volbu jednoznačně podporuji. Domnívám se však, že náš prezident by měl mít i větší pravomoci, neboť má vždy nejvyšší podporu voličů co do počtu.

Jakub Janda, poslanec ČR.Zdroj: SPOLUJakub Janda, poslanec Parlamentu ČR za okres Nový Jičín:

Společnost je momentálně rozdělená na dva tábory. Očekávám, že on ty dva tábory spojí dohromady, že se mu to podaří, protože z něj opravdu sálá klid, rozvaha a věřím, že pokud někdo má šanci ty dva tábory nějak stmelit nebo dát dohromady to, co se v poslední době tolik rozdělilo, tak je to právě nový pan prezident Pavel.Myslím si, že jedinou cestou prezidenta, jak aspoň nějak stmelit naši společnost, je chodit co nejvíce ven mezi lidi, bavit se s nimi. A právě on tou svou pokorou a rozvážností je schopný lidem vysvětlit, že tyto mezilidské boje jsou zbytečné. Od něj to navíc bude znít uvěřitelně, neboť byl voják, který, dá se říct, vždycky spojoval.

Ivana Váňová, senátorka.Zdroj: KDU ČSLIvana Váňová, senátorka Parlamentu ČR za obvod Nový Jičín:

Věřím a doufám v lepší Česko. Prezident bývá veřejností vnímán s respektem a Petr Pavel si tento respekt začal budovat už během jeho kampaně. Chtěla bych, aby se do společnosti vrátila ve velké míře slušnost a hrdost na hlavu státu. A věřím, že se to stane.Blahopřeji Petru Pavlovi ke zvolení a jsem hrdá na to, že byl zvolen. Výsledek snahy spojit národ se nedostaví ze dne na den nebo slavnostní inaugurací prezidenta. Petr Pavel bude muset více vyjíždět do regionů, komunikovat s lidmi a tím přibližovat prezidentský úřad široké veřejnosti, aby poznala, že je prezidentem nás všech. Přeji mu hodně pevné zdraví, sílu, optimismus, a chuť společnosti, aby měla snahu začít se měnit k lepšímu.