Delegace ministerstva zdravotnictví navštívila před čtyřmi lety 18 psychiatrických zařízení v celé republice. Cílem bylo vyhodnotit kvalitu poskytované péče.

Při kontrole v Opavě narazila na případ mladé ženy, která podle informací personálu byla kurtována k lůžku již dvanáct let v podstatě bez přerušení. Ředitel opavské psychiatrické nemocnice Zdeněk Jiříček řekl serveru, že návštěva byla impulzem k eliminaci dlouhodobých kurtací.

Případ z Opavy prošetřuje policie.

Zdeněk JiříčekZdroj: Hnutí ANODeník požádal o vyjádření ředitele Psychiatrické nemocnice Opava Zdeňka Jiříčka. Podle něj se situace v zařízení v posledních letech změnila k lepšímu.

„Na hodnocení ministerstva jsme reagovali dlouhodobě už od toho roku 2018. S pacientkou se pracovalo v tom smyslu, abychom odbourali počet kurtací, které byly předtím vysoké. V tuto chvíli jsme u nás měli i kontrolu ombudsmana (pozn. red. Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček), kterému jsme poskytli veškeré údaje. Věřím, že i na základě zprávy, která bude veřejná a měla by být vydána v horizontu 14 dní, půjde vidět objektivní stanovisko někoho zvenčí,“ řekl Deníku Zdeněk Jiříček.

Návštěva ministerského týmu byla podle něj podnětem k tomu, aby se praktiky dlouhodobých kurtací již neprovozovaly. „Ne, trvalá kurtace se už u nás neděje. Ovšem nutno říci, že kurtace jako taková je legální prostředek k omezení v případě, že může být osoba nebezpečná sobě nebo okolí. Pak lze toto omezení použít,“ pokračuje.

Pacientka, o níž se ve zprávě hovoří, zůstává v opavském zařízení hospitalizována, ovšem přístup k ní je již změněn.

„Posunuli jsme se vpřed, nejen vůči této pacientce, ale i v jiných oblastech, jde o větší respekt k lidským právům, změně k přístupu k personálu a podobně. A to nejde udělat ze dne na den, jsou to záležitosti dlouhodobé. Ta čísla, která jsem dokládal nicméně svědčí o tom, že se to daří a za to jsem rád,“ dodává Zdeněk Jiříček.