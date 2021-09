„Cože, jenom podmínka?“ zareagoval Martin Teplík, když jsme mu řekli, že tři násilníci vyvázli s podmíněnými osmnáctiměsíčními tresty. Po sdělení, že k soudu ani jeden z nich nedorazil a zřejmě se schovávají v Anglii, jen nechápavě zakroutil hlavou.

„Ublížení na zdraví, násilné vniknutí na pozemek. A oni dostali podmínku, a ještě ani nebyli u soudu. Navíc se to tak dlouho táhlo. Mám pocit bezmoci. Kdyby to bylo obráceně a já někoho z nich sejmul hranolem, tak by to podmínkou možná ani neprošlo a už bych seděl ve vězení,“ dodal Martin Teplík.

Šmejdili kolem

Osudného dne v dubnu 2019 s kamarádem sázel stromky. „Neznal jsem je. Byli tady noví, nedávno se nastěhovali. Jezdili kolem a šmejdili mi kolem pozemku. Řekl jsem jim, že tu nemají co dělat. A oni se vrátili s posilou,“ uvedl Martin Teplík. K jeho bráně přiběhlo asi dvanáctičlenné komando čítající děti, omladinu i dospělé. Někteří v ruce drželi tyče a hranoly. Martin Teplík se snažil zavřít bránu. „Pamatuji si pouze to, jak zavírám bránu,“ líčil poslední okamžiky před napadením.

Brutalita

Podle svědků šlo o brutální útok. „Bylo to jako z nějakého filmu. Po ulici běžel dav. Někteří mávali tyčemi nad hlavami, jiní měli hranoly. Pán se snažil zavřít branku, oni ho přetlačili. Mlátili ho, kdo neměl něco v ruce, tak do něj kopal,“ uvedl jeden z místních občanů. Někteří zaslechli i rasistické nadávky, například: „Ty bílá k….“

Dalšímu lynči zabránil soused, jehož velkého psa se agresoři zalekli a utekli. Když se Martin Teplík po chvíli probral, zachránce nepoznával, byť se velmi dobře znali. Divil se také, kdo mu na zahradě vykopal díry v zemi. Že se jen několik minut předtím chystal zasadit stromky, nevěděl. „Ani si nevzpomínám na převoz do nemocnice,“ líčil dále. Utrpěl otřes mozku, měl podlitiny a další zranění. Přetrvávají u něj problémy s pamětí. „Pro jednu věc se vracím třikrát," řekl.

Demonstrace

Krátce po útoku se místní obyvatelé vydali k jednomu ze dvou nájemnímu domů, kde agresoři bydleli. Žádali jejich vystěhování a zbourání obou objektů hyzdících obec. Podporu našli i v romských starousedlících, kteří se protestů zúčastnili. „Žijeme tady v klidu a nechceme, aby to Romové, kteří ke Dvorcům nemají žádný vztah, kazili,“ uvedli tehdy. Problémoví Romové se během několika hodin z obce odstěhovali.

Demolice?

Lidé také sepsali petici, ve které radnici žádali o odkoupení a demolici domů, v nichž nepřizpůsobiví nájemníci žili. V obou objektech se již vystřídala řada romských rodin. Vedení obce slíbilo, že s majiteli bude jednat. To se skutečně stalo, domy však i po více než dvou letech stále stojí a bydlí v nich lidé.

„S majiteli průběžně jednáme o odkoupení nemovitostí. Jejich cenová představa je ale pro nás nepřijatelná. Zatím jsme nebyli schopni se dohodnout na rozumné ceně,“ řekl Deníku starosta Dvorců Jan Božovský a dodal: „Nicméně řešíme stavebně-technický stav nemovitostí se stavebním úřadem a referátem životního prostředí v Bruntále, a to kvůli neutěšenému stavu nemovitostí. Tak, aby majitelé do nemovitostí investovali nebo je nepronajímali.“

Odkoupit

Někteří z místních obyvatel se ale domnívají, že by obec měla domy koupit i za přemrštěné ceny. „Je to v centru obce, když kolem přijíždíte, tak vidíte nepořádek. Z náměstí se kolem těch baráků chodí do škol. Je to u hlavního tahu mezi Opavou a Šternberkem. Prostě ostuda. Už se objevily návrhy, že by tam po zbourání baráků mohlo být parkoviště, mohla by se tam z náměstí přemístit autobusová zastávka. Děcka by to měla blíže do školy. Myslím, že by se na odkoupení domů měly najít peníze. Obci by se to určitě vyplatilo,“ uvedl Martin Teplík.

S ním souhlasí i oslovení obyvatelé Dvorců. „Teď je tady relativně klid. V domech bydlí místní Romové, ale jediným řešením je opravdu odkoupení a demolice,“ uvedl Karel Bajcar. „Přímo u silnice pobíhají děcka. Až se někomu něco stane…,“ neskrývala své obavy starší žena, podle které oba domy dělají obci velkou ostudu.

Příměří

V současné době panuje mezi místními obyvateli a nájemníky z problémových domů relativní klid. „Nic vážnějšího jsme řešit nemuseli. Situace z dubna 2019, která byla ojedinělá, se neopakovala,“ uvedl starosta Jan Božovský. Po incidentu radnice přijala různá opatření.

„Zapojili jsme se do projektu, díky kterému vznikla dvě místa asistentů prevence kriminality a místo sociálního pracovníka. Ten řeší například otázky dluhů a podobně,“ doplnil starosta Dvorců.

Také Martin Teplík současnou situaci hodnotí jako poměrně stabilizovanou, přesto má k ní výhrady. „Kolem baráků je bordel, ruší nás hluk,“ řekl Martin Teplík, podle kterého by radnice měla domy odkoupit a srovnat se zemí.

K TÉMATU

Soudní proces

Policie po incidentu z dubna 2019 zadržela a obvinila čtyři osoby, tři muže a ženu, která je stíhána samostatně. Čin byl původně kvalifikován jako pokus o těžké ublížení na zdraví se sazbou od tří do deseti let a porušování domovní svobody. Soud s muži začal před bruntálským soudem letos v dubnu.

Nikdo z obžalovaných nepřišel. Rozsudek padl v květnu. Útočníci byli uznání vinnými z „obyčejného“ ublížení na zdraví a porušování domovní svobody spáchaného ve skupině a se zbraní v ruce. Všichni dostali dvouletý podmíněný trest s odkladem na tři roky. Případem se v září v rámci odvolacího řízení zabýval Krajský soud v Ostravě, který všem aktérům trest snížil, a to na osmnáct měsíců s odkladem na dva a půl roku. Verdikt je pravomocný.