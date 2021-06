Ještě před založením první donuterie v Havířově začal Jakub vyrábět rolovanou zmrzlinu. Uvažoval, zda se bude nadále soustředit na ni, nebo na donuty. Pak přišla koronavirová pandemie, která nechtěně rozhodla za něj.

„Zmrzlinu ještě stále máme, ale nyní se hodně věnujeme donutům. Jdeme striktně britským směrem, neděláme české verze ničeho. Původně jsem se chtěl zaměřit na něco slaného, ale poté jsem se upnul ke sladkému,“ přibližuje Jakub.

Vlastní receptura

V cukrářství vzdělání nemá, za vším stála pouze jeho chuť a motivace. Péct donuty se naučil sám. „Byl jsem nespokojen s tím, co se jinde prodává. Dnes je výhoda, že se na internetu hodně věcí dočtete, sledujete videa. Zkoušíte. A poté přijdete k poznání a odbornosti, čímž ale získáte ještě více, než na samotném oboru cukrářství. Než se do toho člověk dostane, trvá to. Ani moje donuty nebyly na začátku dobré. Každý správný donut musí mít například uprostřed pruh. Pokud tam pruh chybí, znamená to, že těsto nenakynulo správně,“ upozorňuje Jakub.

Jak již bylo řečeno, recepturu si vymýšlel dám. Základní těsto je u každého donutu stejné, obměňují se polevy. „Na internetu je spousta a spousta těst. Naše těsto vychází z jedné americké předlohy. Ale upravili jsme si ho, něco ubrali, něco přidali, není nikde kopírovatelné. Lišíme se také tím, že máme veganské těsto, bez chemie. A také máme největší gramáž v České republice. Zároveň těsto není ze směsi. V rámci kraje jsme takováto donuterie jediná, vše si vyrábíme. Je to však i trochu nevýhoda, protože výroba běží hlavně v noci, začínáme ve 23 hodin,“ říká.

Momentálně se donuty vyrábějí v Opavě, odkud se rozvážejí do Ostravy a Havířova. Výrobna je i v Havířově, ale kvůli nedostatku schopných pracovních sil se přesunula do slezské metropole. Podle Jakuba vůbec nejde o to, aby měl člověk cukrařinu vystudovanou. Lidi do výroby hledá pořád, ale především brigádníky, práce je to vhodná spíše pro studenty a mladé osoby.

Donut není kobliha

Mnoho lidí si plete pojem kobliha a donut. V Jacob´s Donuts se většinou prodávají donuty. „Donuty jako takové u nás nemají historii. My známe socialistické koblihy s náplní. Avšak samotné polévané kynuté těsto, které je jiné než koblihové, tradici nemá. My jsme tedy donuterie, děláme donuty a jen občas koblihy. Koblihy jsou s náplní, donuty bez,“ upřesňuje Jakub.

On sám má podle svých slov sladké velmi rád. „Musíte milovat, co děláte. Tak či tak se ale chceme dále zlepšovat, stále je před námi mnoho práce, chceme přijít s novými variantami. V rámci České republiky jsme, myslím, velmi dobří, ale ve srovnání se západem máme co dohánět,“ dodává závěrem a ještě prozrazuje, že se chystá otevření nové, v pořadí čtvrté pobočky v Ostravě-Porubě.

Jacob´s Donuts mohou zájemci sledovat na Facebooku i Instagramu.

K TÉMATU

Kam na donuty od Jacob´s Donuts?

Havířov - Hlavní třída 166

Ostrava - Přívozská 154

Opava - Provaznická 318