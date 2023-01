V listopadu 2022 Honza, jak mu říká maminka, oslavil své 28. narozeniny. Do té doby prožil život plný komplikací, které zapříčinily předčasné narození a velmi nízká váha. Vlivem krvácení do mozku, poruch v dýchání, dlouhé doby v inkubátoru na oddělení neonatologie byl výsledkem nevyzrálý mozek.

Lékařské prognózy byly špatné. Honza absolvoval pravidelná cvičení Vojtovy metody, oční kontroly, návštěvy pracovnic Střediska ranné péče. Jeho dětství bylo plné rehabilitací, lékařských kontrol, později také operací či pobyty v lázních.

Mladý muž navštěvuje denní stacionář, kde se cítí velmi dobře. Oblíbil si některé paní vychovatelky, kterým se rád svěřuje s tím, co ho trápí, co zažil a jaké má pocity. Jinak je odkázán na celodenní pomoc většinou mé maminky a svých sourozenců. Manipulace s ním je velmi těžká a namáhavá. Přestože je dětská mozková obrna pro Honzu Kuňáka velkým handicapem, on je velký optimistou, který má rád život, společnost, kamarády a rockovou hudbu.

Sbírka se blíží ke konci, ale pořád je šance docílit potřebnou sumu

Bez invalidního vozíku se Honza prakticky nikam nedostane. V Trnávce není vlaková doprava a autobusová doprava je komplikovaná. Doposud se dopravoval běžným typem osobního vozu, což je pro něj kvůli těžkému tělesnému handicapu již nevhodné. Pro jeho budoucí bezproblémovou přepravu vybrali vozidlo Volkswagen Caddy s prodlouženou verzí nebo Ford Tourneo Connect. U vozidla se musí dodatečně provést úprava plošiny, ukotvení vozíku a speciálního sedadla. Pořizovací cena takového užitkového vozidla bez úprav je okolo 850 tisíc korun.

„Máme vybrané právě tyto dvě značky vozidla pro poskytnutí slevy invalidům až šestnáct procent, pro jeho kvalitu a spolehlivost. I když jsme požádali i úřad o příspěvek na úpravu plošiny, neumožňuje nám naše finanční situace financovat automobil jen z našich prostředků,“ vysvětluje na serveru Donio Honza prostřednictvím maminky a dodává, že bude vděčný za celou rodinu za jakýkoliv finanční příspěvek. Zapotřebí je vybrat sumu 600 tisíc korun. „Pokud se vybere financí méně, budeme muset oslovit další nadace a pořízení automobilu se prodlouží, než ho celé budeme schopni dofinancovat,“ pokračuje text.

K TÉMATU

Příběh Jana Kuňáka s možností přispět ke zkvalitnění jeho života, TO VŠE NAJDETE V TOMTO WEBOVÉM ODKAZU. Sbírka by měla předběžně končit 6. února, její vývoj budeme sledovat.