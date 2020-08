Neobvyklé je, že autobusy objednávají a platí obě místní samosprávy. A také, že překonávají hranici krajů, přes níž je doprava sporadická. Nezanedbatelným bonusem je fakt, že za přepravu lidé nic neplatí.

Na objednání autobusů na letní sezonu se samosprávy letos domluvily poprvé. Každá k tomu má poněkud jiné důvody.

„Chtěli jsme naše dva regiony propojit, protože nás odděluje hřeben hor a zároveň krajská hranice. V zimě už Sdružení cestovního ruchu Jeseníky upravuje běžecké stopy, které propojují oblast Staroměstska a Dolní Moravy. Napadlo nás pořešit i letní sezonu. Pro cyklisty je relativně daleko jet do Starého Města a zpátky. Chtěli jsme umožnit, aby na kole mohli jet jen jedním směrem a poznat zajímavé kouty našeho regionu,“ řekl starosta Dolní Moravy Richard Novák.

Zavaleni auty

Díky rozlehlému turistickému resortu a atrakcím jako Stezka v oblacích nebo bobová dráha míří do Dolní Moravy velké množství turistů.

„Autobusy jsme zřídili i proto, abychom Dolní Moravě trochu odlehčili. Lidé sem jezdí auty, jsme jimi docela zavaleni. Chceme podporovat vícedenní turistiku, aby tu lidé byli ubytováni. O víkendu mohou lidé vyjet lanovkou na Slaměnku, přejet do Starého Města a vrátit se autobusem. Platí to i obráceně. Lidé ze Starého Města k nám nemusí jezdit auty, ale autobusem,“ dodal místostarosta Petr Vrzal.

Dá se i linkovým busem

Kromě obecních autobusů spojuje obě lokality o víkendech v letní sezoně linkový cyklobus. Ten jezdí dopoledne z Litomyšle přes Ústeckoorlicko na Dolní Moravu a do Starého Města. Odpoledne vyráží na zpáteční cestu. Linku financují Olomoucký a Pardubický kraj. Pro obyvatele a turisty na Staroměstsku je ale nevhodná pro výlety na Dolní Moravu.

„Jsme rádi, že se k této lince Olomoucký a Pardubický kraj se v rámci dopravní obslužnosti přikročily. Aby to ale mělo větší smysl pro cyklisty a turisty i z naší strany, doplnili jsme tuto linku zájezdovým autobusem,“ řekla radní Starého Města Alena Windová.

Kdy a kam?

Obecní cyklobusy jezdí mezi střediskem Králičák ve Stříbrnicích a konečnou zastávkou v Dolní Moravě. Po cestě zastavují na několika místech, například na náměstí ve Staré Městě nebo u pohostinství v Malé Moravě. O prázdninových víkendech vyráží v 9 hodin ze Stříbrnic a v 16 hodin z Dolní Moravy. Doplňují tak linkový krajský cyklobus. Obecní autobusy jezdí i v prázdninové pátky, v 8 a 16 hodin z Dolní Moravy a v 9 a 17 ze Stříbrnic. Formálně se jedná o zájezdy, nikoli linkovou dopravu.

„V letošním roce je to spíše taková zkouška, vklad do budoucna. Příští rok se chceme se Starým Městem opět dohodnout, autobusy lépe zpropagovat a dostat je do systému klasických licencovaných linek, aby byly zařazeny do vyhledávače IDOS a vědělo o nich více lidí,“ uzavřel místostarosta Vrzala. Obce na obou stranách Králického Sněžníku uvažují i zimní variantě, tedy skibusu.

Dolní Morava a Staré Město byly dosud veřejnou dopravou špatně dostupné. Cesta vlaky a autobusy mezi nimi trvala téměř dvě hodiny, lidé navíc museli dvakrát přestupovat. Přímé turistické autobusy trasu zvládnou za hodinu.