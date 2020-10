Reagovali tak na situaci, kdy se kvůli razantnímu šířen nákazy nemocí Covid-19 nedostává v některým nemocnicích zdravotníků, hygienici nestíhají trasovat kontakty nakažených a v domovech pro seniory chybí personál, protože je velká část toho stálého nakažená.

„Hledáme ty, kteří jsou ochotni pomoci. Už jsme povolali na pomoc armádu, ale budou potřeba i další dobrovolníci, kteří jsou ochotni pomáhat, kde to bude potřeba,“ prohlásil hejtman Ivo Vondrák. Jedná se o výpomoc ve zdravotnictví, ale nedostatek pracovníků je i v sociální sféře. "Výzývám tedy všechny, kdo mají zjem pomoci, ať se přihlásí," apeloval na všchny hejtman.

Kraj už minulý týden zveřejnil kontaktní e-mail spolu2@msk.cz, prostřednitcím kterého je možné hlásit. Do včerejška na něm bylo 100 kontaktů. Přestože se jedná o činnost dobrovolnou, lidé za ni dostanou zaplaceno.

Šéf společnosti Heimstaden, která v kraji poskytuje nájemní bydlení, Rafaj Jan jde příkladem. „Rozhodl jsem se, že od příštího týdne budu část svého času věnovat této činnosti, protože přišel ten pravý čas,“ prohlásil.

Zároveň ubezpečil ty, kdo by do služeb kraje dali, že nemusí mít obavy z toho, že by mohli nakazit své blízké. Kdo bude mít zájem, firma Heimstadem mu nabídne alternativní ubytování. Má na to vyčleněno 30 mít ve svých bytech v Ostravě a stejný počet v Havířově a 16 míst v Karviné. Prvních 100 přihlášených získá malý dárek: stylovou roušku s logem #bosmepartyja.

