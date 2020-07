Obří Brachiosaurus a ještě větší, asi třicetimetrový Argentinosaurus, kteří se nacházejí krátce za vstupem do areálu, bývají obvykle obsypáni lidmi. Spolu s Tyranosaurem Rexem a dalšími tvory jsou to nejoblíbenější a nejfotogeničtější exponáty. Když zde ale v pátek odpoledne, podle mnohých předpovědí v nejteplejší den v roce, stojíme s manažerkou ostravského DinoParku Pavlínou Drzyzgovou, mihne se kolem nich jen hrstka návštěvníků.

ŠPATNÝ ROK

„Kvůli tomu, jaká byla a u nás stále ještě je epidemiologická situace, je návštěvnost špatná. Nepomohlo ani počasí. Letošní návštěvnost je zkrátka výrazně nižší než touto dobou bývá. Ať si otevřete internet, nebo televizi, všude slyšíte Karvinsko a koronavirus. Doufáme však, že až pomine karanténa na šachtách, návštěvnost se zvýší,“ věří manažerka unikátního areálu, který se obvykle otevírá v dubnu, letos však až počátkem května.

Nízké, přesněji řečeno minimální, je také procento zahraničních návštěvníků. „Žádná omezení v areálu přitom nemáme a fungujeme standardně. Pouze v uzavřených prostorách je nutná rouška, máme zde dávkovače s dezinfekcí a samozřejmě i my vše častěji dezinfikujeme,“ ubezpečuje Pavlína Drzyzgová.

Současná situace naopak vybízí k návštěvě ty, kteří se neradi mačkají a nemají rádi davy. Na ty nyní v ostravském DinoParku v Doubravě nenarazí. Pravidelní návštěvníci přitom na svůj DinoPark nezanevřeli. „Jsme tady skoro jako doma, chodíme sem od chvíle, co malého začali bavit dinosauři, tedy asi od jeho dvou let,“ říká před nástupem do oblíbeného DinoExpresu maminka brzy šestiletého syna Petra Pifkowá z Karviné, která okamžitě ukazuje „dinosauří“ permanentku. Letos je zde teprve počtvrté, ale jinak patnáct návštěv za sezonu zvládá s přehledem. „Letos dost lidí ubylo, připadá nám, že máme celý DinoPark pro sebe,“ potvrzuje Pifkowá už na první pohled zřejmý fakt.

Letos přitom DinoPark za návštěvu stojí dvojnásob. Vždyť i pro letošní sezonu v areálu přibylo několik novinek a vylepšení. Při cestě DinoExpresem, který je v ceně vstupenky, na návštěvníky letos čeká milé překvapení v podobě mláděte dinosaura. V areálu si pak také mohou sáhnout do dinosauřího trusu! Pravidelní návštěvníci také soudí, že oproti dřívějším rokům jsou modely živější a pohyblivější.

PROSÍME NENIČIT!

Za jejich naprosto věrohodným pohybem a vzhledem ale stojí velká dřina a pravidelná údržba. „Vše se opravuje a udržuje před sezonou a po ní, průběžně provádíme vesměs jen drobné a akutní opravy, protože lidé toho během roku také hodně zničí. Aktuálně tady máme rozšlapané celé hnízdo dinosaurů,“ mrzí manažerku Drzyzgovou, která také zmiňuje, že v Plzni, odkud firma provozující pět dinoparků u nás, dva na Slovensku a po jednom ve Španělsku a Rusku, pochází, se mezi lidmi zvedla vlna nevole. „Má se tam stavět nová dílna, kde se vyrábějí naši dinosauři, ale lidé to pochopili tak, že tam vyroste nějaká velká továrna, takže se proti tomu hodně protestuje. Což je zcela zbytečné,“ podotýká Pavlína Drzyzgová.

K TÉMATU

Letošní novinky v DinoParku Ostrava v Doubravě



„Letošní novinkou je interaktivní kino, kde promítáme film Zachraň mládě, kde sami návštěvníci rozhodují, jakým směrem se bude děj ubírat. Kvůli koronaviru zatím nemáme klasické 3D kino, které je až pro padesát lidí, ale toto interaktivní, kde se chodí po skupinách s rouškami. K letošním novinkám se řadí ještě kostra Stegosaura u kina, naproti níž je zachycen souboj Scutosaura a Inostrancevie. Další novinkou dole v údolí je Triceratops, který má polovinu těla odhalenou, takže vidíte vnitřnosti dinosaura a kostru. Další novinkou je USB lavička Styracosaura, kde si můžete dobít mobil, a za oblíbeným fotosaurem je dinotrus, do něhož si můžete sáhnout. Také jsme ještě vyasfaltovali cesty, kudy jezdí DinoExpres, protože poddolované území se vlnilo a lidé si také stěžovali na prašnost,“ říká k mnoha letošním novinkám manažerka DinoParku Ostrava Pavlína Drzyzgová.



ANKETA

Jak se vám líbí v DinoParku Ostrava?

Antonín S., Uherské Hradiště

Jsme tady v rámci dovolené. V DinoParku obecně jsme vůbec poprvé, zajímalo nás, jaké to tu je. Je to super, mně i dcerce se tady líbí. Koronavirus neřešíme, myslíme pozitivně, to je polovina celého problému.

Nikol Čtvrtlíková, Orlová

Jsme tady asi potřetí, je to tady skvělé. Neomrzí to a děti už vůbec ne. Z vláčku, tedy DinoExpresu, jsou vždycky nadšené. Užijí si to tady, je tu vše: dinosauři, několik hřišť, pískoviště. Koronaviru se nebojíme, je to otevřený prostor.

Petra Pifkowá, Karviná

Malý miluje dinosaury, dívá se na filmy, má s jejich motivem úplně všechno až po trenýrky. A odtud musí mít i kelímek. Je to tady krásné. Navíc mi připadá, že dinosauři jsou čím dál více pohyblivější a živější, rozhodně více, než byli zpočátku.

Petra Pavlíková, Bohumín

V DinoParku Ostrava jsem podruhé, poprvé jsem tady byla minulý rok. Je to tady krásné, líbí se mi tady. Není to tak velké jako zoo, kde se dá strávit celý den, ale je to tady hezké a děti se tady zabaví.