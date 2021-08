Daniela Vlčková z krajského policejního ředitelství Moravskoslezského kraje uvedla, že policisté dostali oznámení od operačního střediska, že na dálnici ve směru na Ostravu se pohybuje osobní auto v protisměru.

„Policisté uvedený úsek zkontrolovali, ale žádné takové vozidlo nezaznamenali. Následně však dostali další informaci, že na sjezdu z dálnice je odstavené auto, které odpovídá popisu automobilu jedoucího v protisměru,“ přiblížila událost Daniela Vlčková.

Po příjezdu na uvedené místo policisté skutečně spatřili odstavené auto a vedle něho starší ženu. „Paní vypadala bezradně a zmateně. Na otázky, jak se zde dostala, uvedla, že jela po okresních cestách za dcerou, špatně odbočila a nechtěně najela na dálnici. Když si to po pár kilometrech uvědomila, zpanikařila a chtěla se vrátit zpět. Zastavila proto na pravém okraji dálnice a ve chvíli, když nejela žádná vozidla, se otočila do protisměru, posléze najela zpět do pravého odstavného pruhu a pomalu se v něm vracela. Z motoru vozidla se ale začalo kouřit, tak ho odstavila na sjezdu z dálnice, ke kterému mezitím dojela,“ pokračovala Vlčková.

Policisté z dokladů, které žena předložila, zjistili, že před sebou mají devadesátiletou řidičku. Ta měla vše v pořádku, stejně tak platný lékařský posudek. „Jejím porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích se ale policisté zabývají. Paní si později přivolala odtahovou službu, která nejen porouchané auto, ale také ji dopravila do původního cíle,“ uzavřela Daniela Vlčková s tím, že je velké štěstí, že řidička svou jízdou v protisměru nezpůsobila dopravní nehodu, která mohla mít závažné následky.