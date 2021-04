Česká Ves leží v severním podhůří pohoří Hrubý Jeseník (nejvyšší hora Praděd – 1492 m n. m.), v údolí řeky Bělé, v nadmořské výšce kolem 400 m. První písemná zmínka pochází z roku 1416, v současné době zde žije 2427. Jižní část obce přímo navazuje na okresní město Jeseník, severně je vzdálena od státní hranice s Polskem 13 km. Údolí je lemováno lesnatými kopci, které na severozápadní straně patří k výběžkům Rychlebských hor.

TIP NA VÝLET - Dolování rudy i vyhlídky

Zhruba dva km od dětského dopravního hřiště v České Vsi začíná naučná stezka Zlatý Chlum, která nabízí na svých zastávkách informace o dolování rudy. Stezka přibližuje čtyři časové etapy těžby za celkové období od roku 1200 do konce 19. století. Výlet si můžete prodloužit přes Čertovy kameny až k rozhledně Zlatý Chlum. Ta je nyní uzavřena, na místě ale funguje během víkendů výdejové okénko.

V obci je také Muzeum motocyklových veteránů Česká Ves. Nachází se v něm sbírka historických motocyklů, automobilů, historický nábytek i klubové trofeje včetně prezentace úspěchů známých závodníků z autokrosu, motokár, silničních motocyklů a dalších.V roce 1894 byla v obci založena továrna na výrobu železného zboží (nyní Řetězárna, a. s. Česká Ves). Dodnes je nejvýznamnějším průmyslovým podnikem s vývozní tradicí.

Podnikatelský úspěch

Rozhovor se starostou

Inteligentní veřejné osvětlení, volnočasová stezka, hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu. České Vsi dlouhodobě roste počet obyvatel a místní samospráva se snaží, aby byla dobrým místem pro život i v budoucnu. „V plánu investic na letošek máme 45 milionů korun," říká starosta České Vsi Petr Mudra

Významné osobnosti

Johann Schroth (1798 – 1856), přírodní léčitel a zakladatel Lázní Dolní Lipová

Sofie Priessnitzová (1804 – 1854), manželka Vincenze Priessnitze

Petr Garabík (*1970), dlouholetý reprezentant ČR v biatlonu, mistr štafety v biatlonu na Světovém poháru Anterselva (Itálie) v roce 2001

Marcel Pipek (*1969), paralympionik, vítěz v závodu handcyklistů na paralympijských hrách v Aténách v roce 2004

Karel Hradil (*1953), mistr republiky v atletice (1975, 1976, 1977, 1979)