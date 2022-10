OBRAZEM: Takto v Ostravě demonstrovali, Okamura hřímal z pódia

Mezi účastníky demonstrace byli skalní příznivci SPD s vlajkami a transparenty, ale především lidé nespokojení se současnou situací, což mnozí řekli i v anketě, kterou Deník na místě a najdete ji ve videu u tohoto článku. Důvody, proč přišli na demonstraci, jsou nespokojenost se současnou vládou, která údajně pro české lidi nedělá skoro nic. Oslovení uváděli, že jim vadí například to, že vláda podporuje Ukrajinu, posílá tam zbraně, zatímco Češi budou finančně krvácet kvůli astronomickým cenám plynu a elektřiny a vláda tomu jen přihlíží.

„Považuji za svou povinnost veřejně říci, že to, co se v republice děje, je nepřípustné. Vláda to od nás musí slyšet!“ nechal se slyšet pan Vladimír. Mnozí oslovení se prý také obávají o budoucnost svých dětí.

Prodejci piva a klobás si libovali

Na náměstí však nebyli jen ti, kdo přišli cíleně, ale i náhodní účastníci. „Sedíme taky v kavárně a koukáme, že se tu srocují lidé, tak to budeme sledovat,“ prozradila paní Jarka s kamarádkou. „Ano, víme, kdo to pořádá. Já osobně nejsem až tak radikální, ale myslím si, že vláda by mohla pro lidi udělat více, třeba při pomoci se zvyšováním cen energií,“ dodala.

„Kšeft dobrej, víc takových akcí,“ pochvaloval si Lukáš, který vedle pódia prodával občerstvení. Záhy však dodal, že ho politika až tak nezajímá, současné problémy vnímá, ale do ulic by kvůli tomu nešel. „My jsme tu kvůli práci, kvůli kšeftu, že mami,“ prohlásil a dál otáčel na grilu klobásy, zatímco je ho matka čepovala pivo.

Ostravsko se stává baštou SPD. Konkurenti se vymezují, strana slibuje změnu

Výlet do Ostravy o volném dni podnikly i tři kamarádky z Velkých Losin. Důvod? Nikoli nákupy, ale Okamura.

„Jsme jeho velké fanynky. Já ho sleduju od roku 2012,“ říká asi pětatřicetiletá Pavla. „A víte proč? Z jednoho prostého důvodu - on mluví pořád stejně, nemění názory. Je to úžasný člověk. Co řekne, vždy platilo,“ vysvětluje druhá z žen, Markéta.

Vysvětlení mají i na obviňování jejich idolu ze lží a populismu. „To je špína, kterou na něj hážou jeho odpůrci a ti, kdo se ho bojí. Závidí mu, protože posiluje, má stále více příznivců a strana více lidé na radnicích. Je to úžasný politik, který si vše vyšlapal sám,“ tvrdí Iveta, třetí z kamarádek.

„Jsme čarodějky z Losin,“ směje se Pavla. „Zdůrazňuje, že do Ostravy nepřijely nakupovat. „Dali jsme si slivovičku, obídek a teď jsme viděli a slyšeli Tomia. Já bych za ním jela třeba i do Varšavy,“ říká Okamurova obdivovatelka Pavla.

Hrál Kryl

Na demonstraci vystoupili kromě Okamury ještě například poslanec a místopředseda SPD Radim Fiala, spisovatelka a disidentka Lenka Procházková, europoslanec Ivan David, politik Jaroslav Bašta a další. Témata se opakovala, někteří z řečníků se také opřeli do médií, zejména České televize, a tvrdili, že neinformuje objektivně.

Zhruba po hodině a půl skončily proslovy a během přestávky zněly z reprobeden písně Karla Kryla. Akci měla pod dohledem policie, zasahovat však nemusela.