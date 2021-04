První kolo výzvy proběhlo ve čtvrtek 15. dubna. Ten den přišlo darovat krev celkem 50 dárců, což je nejsilnější účast v celé historii akce. Druhé kolo je naplánováno zase na čtvrtek 22. dubna. Na každého dárce čeká překvapení v podobě drobných dárků od starostů a pro ženy navíc krásná růže jako poděkování za tuto nezištnou pomoc.

Iniciátorem tradice Darujte krev se starosty Hlučínska je současný starosta obce Bolatice a senátor Herbert Pavera, který je samozřejmě pravidelným dárcem. Se spokojeným úsměvem komentuje akci přímo z transfúzní stanice Slezské nemocnice v Opavě.

„V roce 2008 se hodně mluvilo o tom, že nemocnice potřebují dárce a tehdy jsme se na sdružení obcí Hlučínska poprvé usnesli, že bychom šli jako starostové příkladem. Řekli jsme si, proč to nezkusit, třeba přesvědčíme naše občany, aby šli do toho s námi. A povedlo se. Od té doby děláme akci dvakrát ročně a musím říct, že lidi opravdu chodí, jsou jich desítky. Moc jim za to děkuji a ať už jsou od nás z Hlučínska nebo odkudkoliv, věřím, že jim udělá radost i dárek od nás z regionu v podobě tužky, reflexní pásky, propisky nebo kytičky pro ženy. Třeba se jim to zalíbí a přijdou i příště,“ říká Pavera.

Zleva primář HTO Lukáš Stejskal, Herbert Pavera a ředitel nemocnice Karel Siebert.Zdroj: Slezská nemocnice Opava

Starostové, jejich kolegové a obyvatelé opavského regionu se ve čtvrtek sešli jako dárci krve v příjemné atmosféře transfúzního oddělení, kde je přišel pozdravit a poděkovat ředitel Slezské nemocnice v Opavě, Karel Siebert.

„Jsem moc rád, že akce Daruj krev se starosty Hlučínska úspěšně funguje už tolik let. Za to velké díky panu senátorovi Paverovi a samozřejmě i všem starostům a občanům, kteří dnes přišli jako dárci. Jak je vidět na dnešní rekordní účasti, lidem není lhostejné, co se kolem nich děje a současná situace je ještě více semkla a zvýšila ochotu pomáhat,“ míní Siebert.