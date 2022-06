Jedna z klíčových tranzitních silnic v Ostravě, z níž však chce vedení města i obvodu do budoucna udělat klidnou městskou třídu, prochází rekonstrukcí. A to hned v několika úsecích.

V Hrušově za odbočkou do Orlovské ulice se zhotovuje zcela nová vozovka a k tomu se opravují i tři mosty, čímž technicky ne zcela vyhovující tah dostane zcela nový háv a bude připraven na větší dopravní zátěž, která zde vyvstává s dokončením logistického areálu Contera Park Ostrava D1. Přímo v dosahu centra města mezi mostem Pionýrů a odbočkou do Těšínské ulice se pak rovněž mění povrch a opravuje odvodnění vozovky.

A právě tento úsek od příštího týdne čekají další omezení. „Od 1. do 17. července bude úplně uzavřen směr do Vratimova mezi mostem Miloše Sýkory a Těšínskou ulicí, od 18. do 31. července pak bude úplně uzavřen protější směr na Bohumín od Těšínské ulice až po poslední sjezd z Českobratrské ulice,“ informuje Milan Novák, technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Projedou!

Dobrou zprávou pro řidiče, kteří tudy potřebují projet, je, že Bohumínská nebude odříznuta od zbytku města a nebude nutno využívat Místeckou ulici jako nejlepší alternativu. Právě tak tomu bylo obráceně na Bohumínské při nedávné uzavírce právě Místecké. „V době úplně uzavírky bude doprava vždy svedena do protějšího jízdního směru v režimu 1+1,“ ujišťuje Milan Novák.

S ohledem na objem dopravy v ulici se však alespoň v době dopravních špiček vyplatí Bohumínskou přece jen minout. Po skončení obou uzavírek by však už Bohumínská měla být plně průjezdná, termín dokončení prací do 15. října by se měl vztahovat pouze k druhému úseku v Hrušově, kde jsou probíhající práce značně náročnější. „Silnice byla ve špatném stavu z důvodu vysoké intenzity dopravy,“ vysvětlil důvod prací na obou úsecích Milan Novák.