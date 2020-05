Trasa z Oder přes Vražné a Jeseník nad Odrou směrem na Nový Jičín či Valašské Meziříčí je mezi cyklisty hodně frekventovaná, ale také dosti riziková kvůli rychle projíždějícím automobilům. Letos se mnohé změní.

Starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček sdělil pro Novojičínský deník, že začaly přípravné práce, což bylo podmíněno dotací. „Máme schválenou dotaci z Fondu dopravní infrastruktury, figurujeme v seznamu schváleních akcí. Teď jen čekáme na rozhodnutí,“ uvedl Tomáš Machýček. Dotace je 85 procent, starosta ale upozorňuje, že to je z uznatelných nákladů, o čemž rozhodují různé směrnice. Vysoutěžená cena je 33,6 milionu korun s DPH.

Práce na cyklostezce by podle smlouvy měly trvat sedm měsíců, jejich dokončení by tedy mělo být k listopadu. „S dodavatelskou firmou jsme o tom hovořili, a pokud budou vhodné klimatické podmínky, tak bychom mohli mít stavbu dokončenou dříve, možná už na přelomu srpna a září. Ale při takových stavbách se může vynořit mnoho neznámých. Samozřejmě bychom si přáli, aby to bylo co nejdříve,“ poznamenal Tomáš Machýček.

Cyklostezka má být široká 2,5 metru, její povrch bude z asfaltobetonu, takže bude vhodná i pro in line bruslaře. „Úsek mezi Jeseníkem a Hůrkou je vcelku rovina, od Vražného k Jeseníku je ten terén trochu zvlněný, ale bruslaři si na ní také mohou užít,“ doplnil jesenický starosta.

Problém byl, jak už to u takových staveb bývá, s pozemky. Starosta připomněl, že o cyklostezce začali uvažovat v roce 2014. „Největší část přípravy jsme věnovali vykupování, směnám pozemků a záležitostem majetkoprávního vypořádání. To nám trvalo tak možná tři roky. Většinu pozemků měly zemědělské subjekty - s některými jsme se dohodli promptně na směně jedna ku jedné, což

bylo pro nás nejoptimálnější řešení. Nejlépe se nám jednalo s fyzickými osobami, protože většina byla místních, kteří chápou význam této stavby. Ale jinak to bylo hodně složité. I přesto, že to je veřejně prospěšná stavba a všichni ji chápou, tak získání souhlasů a definitivní řešení je opravdu běh na dlouhou trať,“ řekl Tomáš Machýček.

Stavbu cyklostezky vidí starosta jako nutnost. Trasa je oblíbená hlavně mezi cyklisty z Oderska, kteří jezdívají okolo oderských rybníků na Vražné a odtud právě na Jeseník nad Odoru, Hůrku a Starý Jičín nebo z Hůrky na Palačov a Lešnou a podobně.

Z Oder již několik let vede cyklotrasa s velkým podílem cyklostezky až ke Spálovskému mlýnu, což je na opačnou stranu jako je právě budovaná Cyklostezka Jeseník nad Odrou. Bude ve dvou úsecích, z Hůrky, místní části Jeseníku nad Odrou, povede po pravé straně vedle silnice 0489 do Jeseníku nad Odrou, po průjezdu obcí navazuje cyklostezka po levé straně uvedené silnice a vede až na začátek obce Vražné. Z celkové vzdálenosti 5,7 kilometru tvoří cyklostezka 4,7 kilometru.