Síť okruhů pro cyklisty na Šumpersku sahá od Rudy nad Moravou po Kouty nad Desnou a Skřítek. Nejlehčí trasy měří okolo osmi kilometrů s převýšením přes sto metrů, nejtěžší je třicetikilometrový okruh s téměř tisícimetrových převýšením.

„Cyklotrasy byly letos a v minulém roce budovány na katastrálních územích svazkových obcí. Nebylo vůbec lehké pro tento veřejně prospěšný projekt sehnat podporu. Naštěstí zvítězil zdravý rozum a podařilo se podporu tomuto projektu přes Svazek obcí údolí Desné prosadit,“ řekl předseda Svazku a starosta Rapotína Bohuslav Hudec. Rapotín je hlavním realizátorem nových tras.

Projekt vyšel na osm set tisíc korun. Čtyřmi sty tisíci přispěl Olomoucký kraj, po sto šedesáti tisících Svazek a Město Šumperk. Osmdesát tisíc korun přidalo Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

„Projekt Yes Cyklo se ukázal jako báječný projekt, proto jsme rádi, že se rozšířil i na Šumpersko. Jsem ráda, že se podařilo vyznačit celkem šestnáct nových okruhů, které jsou pojmenované, mají různou délku, náročnost a navazují na dobíjecí stanice pro elektrokola,“ řekla zastupitelka Olomouckého kraje pro oblast cestovního ruchu Milada Sokolová.

„Je velmi jednoduché rozdat svým kamarádům z jiných měst mapy a říct: Máte vyznačené okruhy, přijeďte do Jeseníků a jeden z nich si můžete vybrat,“ poznamenala místostarostka Šumperku Marta Novotná.

První cyklookruhy zbudovala před několika lety ve svém okolí Česká Ves.

„Turisté většinou jedou k nějakému cíli a zpět hledají alternativní trasu. Smyslem projektu bylo vytvořit okruhy, když lidé odněkud vyjedou, aby se do stejného místa mohli i vrátit. Pro nás to byla i alternativa k Rychlebským stezkám a silniční cyklistice. Chtěli jsme poskytnout alternativu těm, kdo nemají tolik odvahy jezdit traily, ale chtějí kvalitní lesní cyklistiku,“ popsal starosta České Vsi Petr Mudra.

V rámci projektu Yes Cyklo jeho tvůrci využívají síť stávajících cyklotras a cest, na kterých vytváří tematické okruhy.

„Dalším cílem je cyklisty na území Jeseníků rozložit, aby nedocházelo k přehlcení některých míst. Na Praděd nebo jiné známé místo chce jít každý, v Jeseníkách je přitom plno jiných zajímavých míst. Cílem je dovést cyklisty na nějaké zajímavé místo na těch okruzích,“ dodal Petr Mudra.

„Yes Cyklo není jen pro turisty, ale i pro místní, kteří ty okruhy můžou využívat. Jednoduše se tak vyhnou hlavním silnicím, které jsou tu velmi vytížené,“ podotkl předseda Správní rady Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Adam Kalous.

V současnosti je v celých Jeseníkách v rámci projektu Yes Cyklo vyznačeno 26 okruhů o celkové délce 568 kilometrů. Současná etapa projektu Yes Cyklo je již třetí v pořadí. V dalších letech by se měla síť tras dále rozšiřovat.

„Další etapou je Zlatohorsko. Tam je naplánováno sedm okruhů, dva nebo tři protínají polskou hranici. Na Staroměstsku bude přes dvanáct okruhů. Zlatohorská etapa se bude otevírat příští rok na léto, Staroměstsko budeme otevírat v roce 2023,“ přiblížil ředitel Sdružení Tomáš Rak.