Žijeme v období masivního vzestupu cyklistiky. Na kola usedají děti, mládež, dospělí i senioři úctyhodného věku. Přibývá těch, kteří používají přilby. Podle odborníků je to však stále málo.

Kromě helem k ochraně cyklistů slouží i odstup na vzdálenost metr a půl na silnicích, který dobře ilustruje délka hokejky. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Singr

O tom, že cyklistické helmy mohou zabránit vážným zraněním a v některých situacích zachránit i životy, není pochyb. Zatímco pro mladší generaci jsou naprostou samozřejmostí, a do 18 let navíc povinné, mnozí kolaři vyššího věku si na ně stále nezvykli a někteří je dokonce odmítají.

Nejčastěji argumentují tím, že je v mládí nepoužívali a nehodlají na tom nic měnit. I mezi staršími lidmi se ale zvyšuje podíl těch, pro které se helma stává běžnou součástí vybavení.

„Cyklistickou přilbu používám vždy, protože si myslím, že je to nutnost pro každou věkovou kategorii. Není nijak omezující a může zabránit případnému úrazu nebo něčemu horšímu,“ řekl Deníku šestašedesátiletý Josef Legerský z Ostravy.

Ochrana

Podle mluvčího moravskoslezských záchranářů Lukáše Humla je přilba pro cyklisty velmi důležitá. „Přilba samotná samozřejmě není zárukou přežití, protože při nehodě může dojít k vážným poraněním i jiných částí těla cyklisty. Ochrana hlavy však bezesporu výrazně zvyšuje šanci na přežití a na mírnější poranění, a to i při vážných nehodách,“ uvedl Humpl s tím, že záchranáři někdy u nehody vidí poškozenou přilbu, která je prasklá nebo úplně rozbitá.

„Náraz na hlavu tedy musel být velmi silný. Cyklista třeba jeví známky otřesu mozku a je zjevné, že přilba poskytla velmi efektivní ochranu,“ řekl Humpl, který se vyjádřil i k používání přilby napříč generacemi. „Pravdou je, že u dětí je přilba povinná a obvykle dětmi používaná, u mladších ročníků bývá vnímána jako samozřejmost. U osob starších, kteří byli cyklisty již v dobách, kdy se přilby teprve začínaly používat, častěji vidíme, že tuto součást výbavy nepoužívají,“ doplnil Humpl

Alarmující statistiky

Jeho slova potvrzují i celostátní a moravskoslezské policejní statistiky, které hovoří jasně.

V České republice vloni zemřelo dvaačtyřicet cyklistů. Devětadvacet z nich nemělo helmu, která některým mohla zachránit život. Nejrizikovější skupinu představují kolaři nad pětapadesát let. Vloni jich přišlo o život devětadvacet. Dvacet usedlo na bicykl bez helmy.

Nevraživost cyklistů a řidičů? Arogantní jsou občas obě skupiny, říká Kreuziger

Ani údaje z Moravskoslezského kraje nejsou nijak pozitivní. Vloni nehody nepřežilo šest cyklistů, čtyři neměli helmu. Ve věku 55 plus to byli tři kolaři, všichni bez přileb. Ještě horší situaci zaznamenali policisté v roce 2021, kdy bylo hlášeno osm mrtvých cyklistů - čtyři bez helmy. Většina obětí, celkem sedm, měla více než pětapadesát let. Přilbu nepoužili čtyři. Alarmující byl i rok 2019 se šesti mrtvými cyklisty. Ani jeden neměl helmu. Polovina z nich spadala do kategorie 55 plus.

„Nosit přilbu při jízdě na kole doporučujeme všem a bez ohledu na věk. Uvědomme si, že k úrazu na kole nemusí dojít jen při rychlé, dlouhé či riskantní jízdě, ale i během krátké trasy, například do blízkého obchodu,“ zdůraznila Soňa Štětínská z moravskoslezské policie.

Alkohol

Nejhorší kombinaci představuje jízda na kole bez přilby a pod vlivem alkoholu. Potvrzuje to loňský případ z Opavska. „Řidič traktoru se zapojeným přívěsem jel po místní komunikaci označené současně jako cyklotrasa. Míjel protijedoucího cyklistu - ročníku 1959, který, aniž by došlo ke kontaktu s jízdní soupravou, zavrávoral a upadl pod zadní kola přívěsu. Cyklista, který neměl přilbu, utrpěl při nehodě zranění neslučitelná se životem,“ popsala tragédii Štětínská. U řidiče traktoru byla zkouška na alkohol negativní, cyklista měl v sobě přes tři promile.