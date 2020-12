Je rozhodnuto. Nejkrásnějším vánočním stromem v Moravskoslezském kraji je podle čtenářů Deníku rozzářená jedle z Bruntálu, která získala téměř osm a půl ticíse hlasů. Jmenuje se „Jan z Roudna“ na památku Jana Bachroně. Než se z jedle bělokoré stal vánoční strom Bruntálu, padesát let totiž rostla v Roudně a dorostla do výšky přes 12 metrů.

Vánoční strom v Bruntále na náměstí. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Je pro nás velké zadostiučinění a současně mimořádný úspěch. Zadostiučinění proto, že před rokem byl náš vánoční strom doslova mediální otloukánek a v různých anketách končil na opačných pozicích, přestože byl hodnocen v ještě nedokončené podobě. Letošní vítězství je pro nás o to cennější. A mimořádný úspěch je to vzhledem k počtu hlasů, které náš strom získal. Svědčí to o tom, jak jsou lidé – žijící i nežijící v Bruntále – schopni se semknout a podpořit naše město. To je velmi důležité, protože nám všem to současně dává naději, že společně zvládneme tuto náročnou dobu i další výzvy," svěřil Deníku starosta úspěšného Bruntálu Petr Rys.