Nejen v neděli 1. listopadu, na kterou letos připadají takzvané Dušičky, se rozsvítí tisíce hrobů na desítkách hřbitovů v Moravskoslezském kraji. Jak to vypadá s přípravami na tento svátek a jaká budou letos opatření?

Někteří lidé se letos k hrobům svých blízkých vydávají s předstihem, jiní od zažitého zvyku nehodlají ustoupit a milované zesnulé navštíví (nejen) v obvyklou dobu. Hejtman Moravskoslezského kraje ujistil obyvatele, že nepřijde-li plošné vládní nařízení, lidé se žádných restrikcí ze strany kraje obávat nemusejí.

„Nemůžeme omezovat osobní svobodu lidí tak, jak si zamaneme. Platí omezení dodržování rozestupů a když to není možné, pak je nutné nosit roušku. Totéž platí pro Dušičky. Nelze zakázat lidem se shromažďovat na hřbitovech,“ uvedl Ivo Vondrák s tím, že to není v pravomoci kraje.

Hrob za dvě stovky

umyjí květinářky



Nemáte-li čas nebo možnost očisti a upravit rodinný hrob, v Karviné-Mizerově vám s tím pomohou. Není tam sice na tyto služby specializovaná firma, ale suplují ji ochotné pracovnice tamního květinářství Emanuela, které po domluvě umyjí kamenné desky a provedou úpravu hrobu. Za malý hrob si účtují 200 korun za dvojhrob 300 korun. (toj)

A ani žádné ze hřbitovů nezůstanou kvůli preventivním opatřením uzavřené. Například radnice Slezské Ostravy, největší městské části v kraji, která má ve správě celkem šest hřbitovů, má na Vše svaté všechno připraveno.

„Například na ústředním hřbitově je v současné době téměř 17 tisíc hrobových míst. Proto máme domluvenou pomoc i od městské policie, jejíž strážníci budou pomáhat s koordinací dopravy před hřbitovem a také je budou lidé častěji potkávat i uvnitř areálu,“ uvedla mluvčí radnice Jana Pondělíčková. Některé další hřbitovy pak apelují na lidi, aby se letos k hrobům vydali už v průběhu týdne a nenechávali návštěvu až na víkend, kdy se tam očekává vyšší kumulace lidí.

Úklid hrobů

S posledními letošními zakázkami finišují v těchto dnech ve firmách zabývajících se úklidem a údržbou hrobů. „Pomalu nám končí sezona, čeká nás v nejbližších dnech ještě údržba něco málo přes dvaceti hrobů, jinak už ale přijímáme objednávky na duben a Velikonoce,“ řekl Deníku Milan Hrabovský z firmy Kerberos Trade v Klimkovicích, jejíž pracovníci uklidí v průměru kolem sedmdesáti hrobů měsíčně.

Tento rok však byl z tohoto pohledu slabší a uklizených hrobů letos firma eviduje „jen“ kolem pěti set. Nejdále od Klimkovic vyjížděli letos „hrobní údržbáři“ do Českého Těšína a Oder, před svátkem Všech svatých pak do Hradce nad Moravicí.

„Na jaře během karantény to bylo slabší, ale v průběhu roku jsme to dohnali. Druhá vlna se až tolik neprojevila, protože objednávky na Dušičky lidé dělali s předstihem,“ vysvětlil Hrabovský, podle něhož není problém při celkové údržbě hrobů na požádání například vyspárovat praskliny na hrobech či provést jiné drobnější práce.

Květináři: Lidé se nenechají odradit

Žádné komplikace v souvislosti s návštěvou u hrobů svých blízkých si lidé nehodlají připouštět ani podle květinářů. „Lidé chodí pořád, nevypadá to, že by byla nějaká epidemie nebo že by se hřbitovy měly zavírat,“ uvedla květinářka z opavského květinářství Slunečnice, kde od dnešního dne evidují masivní zájem o hrobní kytice.

„Zákazníci ve zvýšené míře nakupovali už minulý týden, nyní je to skutečně nápor. Možná i z obav, jestli se květinářství nezavřou. To my také nevíme, ale bojíme se,“ reagovala květinářka na možná další zpřísnění preventivních opatření. Ve Slunečnici lidé nejčastěji volí vypíchávané kytice, ty větší tam stojí kolem sedmi až osmi set korun.

A menší fronty se tvoří i před květinovými stánky u samotných hřbitovů. Dnes ráno bylo plno například před Kostelem svatého Josefa u Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. „Kupovala jsem chryzantémy na náš hrob, vzdálenějším příbuzným umělou kytici v květináči. Na hřbitov se výjimečně zastavíme hned dneska, dokud to není hlava na hlavě,“ svěřila se sedmašedesátiletá paní Věra.

Strážníci se zaměří na auta i na roušky



Tak, jako každý rok, i letos se dá očekávat „dušičkový“ nápor na hřbitovech. To s sebou nese nejen občasné problémy přímo na hřbitovech, ale také krádeže na parkovištích a letos navíc i zakrytá ústa a nos. Kontrolu na hřbitovech a v okolí provádějí zejména městské či obecní policie, nejinak je tomu na Novojičínsku. Daniel Rýdel, ředitel Městské policie Nový Jičín, pro Deník uvedl, že mají v plánu zvýšený dohled zejména v sobotu 31. října a v neděli 1. listopadu. „Zaměříme se na parkoviště i hřbitov, v úkolech zůstává kontrola dodržování nařízení vlády,“ sdělil Daniel Rýdel. Obdobné to bude i jinde, což potvrdil například Vladimír Pražák, ředitel Městské policie Frenštát pod Radhoštěm. Tam se také soustředí zejména na nastávající víkend. „Bude to podobné jako v předchozích letech. Uvidíme, jak to bude vypadat kvůli opatřením, která jsou, jestli to bude tak exponované jako každý rok. Ale počítáme s tím, že lidé budou mít snahu své blízké navštívit,“ řekl Vladimír Pražák. (ipa)

Pozor na cestách i na zloděje

I přestože nyní platí nouzový stav a s tím i související přísnější postihy při porušení zákona, k obezřetnosti tradičně nabádají policisté. „V automobile nenechávejte žádné věci, natož cennosti, navigace apod. Věřte, že příležitost dělá zloděje. Při vykládání věcí ze zavazadlového prostoru si na předních sedačkách nenechávejte své osobní věci. Peněženky a kabelky mějte neustále pod kontrolou. Na hřbitovech neodkládejte tašky a kabelky mimo váš dosah,“ radí Lucie Galiová z oddělení prevence krajského policejního ředitelství s tím, že lidé by se měli připravit také na hustší provoz, sváteční řidiče na cestách i možné ranní námrazy. Policisté proto na víkend chystají na silnicích dopravně preventivní akci a hlídat budou také samotné hřbitovy.

Otevírací doba hřbitovů v kraji v následujícím týdnu



OSTRAVSKO

Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě

7 – 20 hodin



Vítkovice

do 31. října: 7 – 20 hodin

od 1. listopadu: 8 – 18 hodin



Svinov

7 – 17 hodin

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Frýdek-Místek, centrální hřbitov

7 – 20 hodin



Třinec

7 – 17 hodin

KARVINSKO

Karviná, centrální hřbitov

do 31. října: 7 – 19 hodin

od 1. listopadu: 7 – 17 hodin



Havířov, Šumbark

7 – 17 hodin



Orlová

do 31. října: 7 – 20 hodin

od 1. listopadu: 8 – 18 hodin

OPAVSKO

Opava, městský hřbitov

7 – 22 hodin



Kravaře, hřbitov v Novodvorské ulici

do 30. října: 6.30 – 20 hodin

od 31. října: 6.30 – 22 hodin



Vítkov

do 30. října: 7 – 17 hodin

od 31. října: 7 – 20 hodin

NOVOJIČÍNSKO

Nový Jičín

do 31. října: 7 – 20 hodin

od 1. listopadu: 7 – 18 hodin

v den Památky zesnulých: 7 – 20 hodin



Kopřivnice

do 31. října: 6 – 20 hodin

od 1. listopadu: 8 – 18 hodin

v den Památky zesnulých: 6 – 22 hodin



Frenštát pod Radhoštěm

vstup je volný, bez omezení

BRUNTÁLSKO

Bruntál, Pohřebiště Uhlířský vrch

8 – 17 hodin



Bruntál, hřbitov Ruská

8 – 17 hodin



Krnov, městský hřbitov

obvykle: 7 – 17 hodin

od 30. října do 2. listopadu: 7 – 21 hodin