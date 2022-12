Potvrzeno: Colours of Ostrava mění majitele! Co to znamená nejen pro návštěvníky

Novým majoritním vlastníkem prestižního hudebního festivalu Colours of Ostrava se definitivně stala investiční skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta. Zlata Holušová si ponechala minoritní podíl. Co to pro festival a jeho fanoušky znamená?

Hudební festival Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice, 15. července 2022, Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň