Annet X + Radimo

Ilustrační foto. Hudební festival Colours of Ostrava 2019 v Dolní oblasti Vítkovice, 20. července 2019 v Ostravě.Na snímku The Cure.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Tohle bude party! Annet X patří mezi velmi nadějná jména české hudební scény se svým osobitým r&b soundem, umí ale také originální hip-hop. Radimo je pak kapelníkem skvělé kapely Champion Sound, která jezdí jako hudební doprovod mnoha nejen hip-hopových jmen z české i světové scény. "A nejde jí to nevěřit, na koncertech umí strhnout nejen precizním vokálem, ale i výbušnou, nakažlivou energií. Skvělé beaty a saxofon Radima to vše sytí neodolatelnými groovy. Vyhnout se této party by byla osudová chyba, což jen potvrzuje nový singl Hlavolamy nebo duet se slovenským producentem Fvlcrvmem Do It All Again," zve samotný program Colours of Ostrava.

Annet X + Radimo, pátek 15. července, Full Moon stage

Zdroj: Youtube