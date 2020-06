Na květnovém zasedání šumperští zastupitelé těsnou většinou schválili prodej všech pozemků v areálu za nejméně 2500 korun za metr čtverečný. Tedy za cenu, za kterou je před časem město získalo od soukromé společnosti. Nyní se zdá, že toto usnesení „vyšumí“.

„My jsme ten materiál (o prodeji všech pozemků v areálu Hedvy, pozn. red.) měli na radě, když jsme počítali závratné ztráty z covidové krize. Bylo to na stole jako jedna z variant, nikomu se do ní moc nechtělo. Řekli jsme si, že to zkusíme a uvidíme, jaké nabídky přijdou od developerů. Stále ale cítím, že bychom měli usnesení minulého zastupitelstva revokovat a dát vše do předcházející podoby. Dokončit územní rozhodnutí na bytový dům a na druhé polovině tohoto území nechat parkoviště,“ řekl radní Martin Hoždora.

K variantě bytový dům plus parkoviště se kloní i starosta Tomáš Spurný. V neformálním hlasování pro ni zvedla ruku i většina zastupitelů.

Okolo strategického pozemku, který leží zároveň u silničního průtahu i na okraji městského centra se rozvinula dlouhá diskuse.

"Budu se stydět, pokud pozemek přeprodáme"

Bývalý starosta Zdeněk Brož připomenul, že samospráva k této lokalitě chtěla dostat proto, že se jedná o poslední dostupný pozemek na dotyku centra města a protože okolní instituce trpí nedostatkem parkovacích míst. Jedná se přitom o poslední lokalitu, kde lze větší odstavnou plochu vybudovat.

„Dva roky jsem jednal se správcem konkurzní podstaty a lidmi, kteří ten pozemek městu prodali. Nebylo lehké vyjednat, aby ho vůbec převedli na město a neprodali ho hned nějakému řetězci. Nebylo jednoduché vyjednat cenu. Všechno jsme uhráli. Pozemek nám prodali především proto, že ho prodali městu. Budu se stydět, pokud ho přeprodáme za násobnou cenu,“ řekl.

Zastupitel Tomáš Potěšil poukázal na nízkou míru bytové výstavby v Šumperku.

„Podívejme se, jak se rozrůstá bydlení v Rapotíně, Novém Malíně. To vše znamená pro naše město výpadky z rozpočtového určení daní. Pokud chceme v Šumperku udržet počet obyvatel, musíme vytvářet podmínky po bytovou výstavbu,“ konstatoval.

Jeho kolega Jaroslav Horák, který se dlouhodobě zabývá obchodem s nemovitostmi, připomenul, že obyvatelé ze Šumperku do okolních vesnic odcházejí proto, že si chtějí postavit rodinný domek se soukromím.

„Lidé, kteří staví v Novém Malíně nebo v Petrově, a těch znám desítky, bydleli v panelácích v Šumperku. Šli za komfortem. Neočekávejme, že pokud v Šumperku postavíme sto či dvě stě bytů, vyřešíme bytovou otázku,“ upozornil.

Vezmeme milion a hodíme ho do koše?

Radní Michael Kohajda se opakovaně dožadoval informace, na kolik peněz by výstavba více než stovky parkovacích míst město přišla. Nadnesl rovněž, zda je takto vysoká investice pro město v současné finanční situaci vůbec uskutečnitelná.

Podle vedoucího odboru rozvoje a investic šumperské radnice Pavla Volfa jsou náklady odhadovány na zhruba čtyřicet milionů korun. Odvod dešťových vod by byl řešen vsakováním, na což by město aktuálně mohlo získat třicetiprocentní dotaci.

„Projekt (na lokalitu Hedva, pozn. red.) už stál více než milion korun. Trochu mě mrazí, že bychom ten milion vyhodili a vytvořili něco úplně jiného. Hledáme pár desítek tisíc korun pro děti a sportovce a na druhé straně vezmeme přes milion a hodíme ho do koše. To se mi vůbec nelíbí,“ podotkl rovněž Michael Kohajda.

„Cítím, že by nakonec mohl být konsenzus pro absolutně rozvolněnou variantu, kdy by zastupitelstvo uložilo radě města připravit a zveřejnit výzvu potenciálním zájemcům o koupi areálu bývalé Hedvy k předložení koncepce pro využití tohoto pozemku,“ uvedl nakonec starosta Tomáš Spurný.

Jeho návrh získal přesvědčivou podporu dvaceti hlasů.