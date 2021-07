Cirkus Humberto je v regionu. Musí čelit pandemii i aktivistům, ale neuhne

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Pojďte se podívat do zákulisí největšího cirkusu v Česku, který právě přijel do Moravskoslezského kraje. Lidé v maringotkách teď zažívají jedno z nejtěžších období posledních let. Ředitel Cirkusu Humberto Hynek Navrátil však hodlá vyjít z této situace silnější než dřív a má jasno. Buď pořádný cirkus, nebo žádný.

Cirkus Humberto, Frýdek-Místek, 10. července 2021. | Video: Deník/Petr Jiříček

Covidová pandemie, iniciativa snažící se zakázat vystupování zvířat, nyní jen pozvolný návrat lidé do manéže. Cirkus dostává poslední dobou pod nohy jeden klacek za druhým. Hynek Navrátil je představitelem už páté generace Navrátilů vlastnících legendární cirkus Humberto, jeho synové pak šestou. Rodina zažila s cirkusem válku, jeho znárodnění i zdvižený prostředníček při restitucích. Třicet let poté zažili Navrátilové další ránu, tentokrát virovou. Jen letos místo poloviny února vyrazili mezi lidi až pětadvacátého května a dosud odehráli stejný počet představení. „Jako každý živnostník jsme od státu dostali pětistovku na den, ale když máte sedmdesát zvířat, moc vám to nepomůže. Žádali jsme o příspěvek na krmení, ale marně," posteskl si Navrátil, který je podle svých slov na nulovou podporu od státu zvyklý. Zvířata podle něj pandemii nepocítila, čas bez lidí se jim lidé z maringotek snažili zpestřit. „Nemyslím si že by nyní byla nervóznější, diváci jim naopak asi trochu chyběli, protože se ráda předvádějí. U lidí jsme samozřejmě museli snižovat platy a šetřili jsme, kde se dalo, ale na zvířatech rozhodně ne, krmné dávky měla naopak vyšší," říká milovník velbloudů a psů, jehož syn zase tíhne ke lvům. Zvířata jsou jako děti Hynek Navrátil starší však odmítá zvířata škatulkovat podle oblíbenosti. „Každé zvíře u cirkusu má své jméno, každé má jinou mentalitu, charakter a ke každému musíte přistupovat jinak. Je jako s malými dětmi a stejně jako u nich nelze ale říct, že jedno máte raději než druhé," vykládá otcovsky muž, jehož při představeních mohou lidé vidět ve společnosti velbloudů či medvědů. I proto se jej dotýkají snahy aktivistů – podle něj placených – snažících se prosadit cirkusy bez zvířat, kteří dosáhli toho, že některé druhy lze pro manéž množit už jen do letoška a poté chovat takzvaně „na dožití". „Takže se jedná dejme tomu o období pětadvacet třicet let, než se nás to nějak dotkne," konstatuje Navrátil, podle kterého však není v přetahované o cirkusová zvířata všem dnům konec. Cirkus – zoo – dostihy Aktivisté i politici podle něj čerpají z dokumentů z 15. století, kde se píše, že cirkusový medvěd je trénovaný díky chození po žhavém plechu. „Fake news jsou zkrátka všude. Vědecké studie prokázaly, že vystupování zvířat v manéži na ně nemá žádný negativní vliv, naopak je u nás větší pohoda než například v zoologických zahradách. Plně podporuji, že se aktivisté snaží skoncovat s kožešinovými farmami a podobně, ale oni jdou bez rozmyslu proti všemu. Studuju je už třicet let. Nyní se zaměřili na cirkusy, hned po nich jsou na řadě zoologické zahrady a po nich dostihové koně. Takže kdy skončí Velká pardubická?" táže se Hynek Navrátil, jehož rodina se řídí heslem: „Buďto budeme dělat klasický cirkus se zvířaty i artisty, nebo žádný". A hlavně pořádně, aby to lidé ocenili. Za věrnost jim zase cirkus Humberto vypomohl například příspěvkem po nedávném řádění tornáda na jižní Moravě. K TÉMATU Cirkus, o kterém psal už legendární Eduard Bass a vznikl o něm i oblíbený dvanáctidílný seriál, nyní představuje své umění v našem regionu. Slaví tak jedním představením za druhým své sedmdesáté výročí od založení, a jak podotýká jeho ředitel Hynek Navrátil, jde s dobou. To lidem ve Frýdku-Místku dokázal hned úvodním vystoupením na motivy nového seriálového hitu Papírový dům. Jinak se ale snaží zachovávat tradice a poměr moderního cirkusu s klasickým ponechává vyvážený.Lidé tak mohli vidět nestárnoucí klasiku v podobě medvěda na koloběžce či skateboardu, slony zdvihající se na přední noze, divoké šelmy, cvičené pudly a velbloudy či spoustu artistů i ekvilibristu Hynka Navrátila mladšího, který lidem i díky drezuře šelem opět demonstroval svou všestrannost. Nechyběl ani portugalský klaun Steven Muňoz, který se u lidí těšil velké oblibě. Právě na kvalitním mezinárodním obsazení si současný cirkus Humberto zakládá.Zlatým hřebem programu, u kterého lidé doslova vzdychali a padaly výrazy jako „no to je blázen", bylo vystoupení dvou Chilanů na kole smrti! Nejen je mohou lidé ve Frýdku-Místku vidět až do 17. července.