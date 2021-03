„Ekologizujeme a modernizujeme náš vozový park,“ vysvětluje Tereza Šnoblová, mluvčí Dopravního podniku Ostrava (DPO). Ten má v úmyslu stát se „nejčistějším“ v tuzemsku, dieselové autobusy tedy postupně nahrazuje novějšími modely s motory na plyn CNG. A ty staré jsou k mání, aktuálně celkem osmnáct, pořídit si je může prý kdokoliv.

Krátké, dvanáctimetrové, Irisbusy se v nabídce objevují ještě před jejich definitivním odstavením, odmontováním palubních systémů i odlepením log DPO. „Očekáváme, že i ony kupce najdou,“ říká Jiří Osmančík, vedoucí garáží na Hranečníku. Čerstvě vyřazené vozy mají najeto okolo 700 000 kilometrů a cena je určena posudky na 93 900 korun.

Kratší typy odprodávaných Solarisů Urbino však vyjdou jednou tak dráž. Delší, osmnáctimetrové kloubové, začínají na třísettisícových částkách. „Odprodej není nic neobvyklého,“ uvádí Osmančík s tím, že zájemci musí mimo jiné předložit řádné nabídky DPO (přes jeho podatelnu). Bere, kdo dá nejvíce… a potřebuje samozřejmě řidiče se skupinou D.

Automechanici a karosáři z Hranečníku – i přes více než milionové nájezdy třech momentálně volných Solarisů Urbino 12 z roku 2007 – tvrdí, že vozy nepatří do muzea ani šrotu. Byť v případě nezájmu by je ekologická likvidace neminula. „Dostaly, co bylo třeba, včetně originálních náhradních dílů, všechny ještě odvedou hodně práce,“ míní údržbáři.

Přepravy sportovců, školních dětí a mládeže, transporty motokár či motorek na závody, ale i přestavby na „obyťnáky“; také k tomu lidé vyřazené autobusy poptávají. Protože jsou relativně nové, nelákají nicméně sběratele. „Zájem bývá, ale netušíme, jak se letos projeví současná epidemická situace s koronavirovou nákazou,“ podotýká Osmančík.

DPO zveřejňuje ve druhém březnovém týdnu i další nabídku, která zřejmě osloví spíše milovníky dopravní historie. „Prodáváme totiž i patnáct tramvají a většina jsou vozy Tatra T3, světově nejpočetněji vyráběné typy,“ popisuje Šnoblová. Také ceny se pohybují jinde. U T3 z roku 1985 se zrychlovačem a 1 791 650 kilometry začínají na 23 436 korunách.