Zapojeno je asi patnáct dobrovolníků, pochopitelně za to nepobírají žádnou mzdu. Do akce denně vyráží tři auta, jeden člověk se stává jakýmsi koordinátorem, který musí vše pečlivě a hlavně efektivně naplánovat. Tuto roli zastává také Daniel Rother, který je zároveň předsedou oblastní výkonné rady ČČK Opava a velitelem humanitární jednotky.

Služba je určena pro seniory, osoby v karanténě nebo pro ty, u nichž byla nákaza prokázána a také musí pochopitelně zůstat doma. ČČK spolupracuje s městem, které provozuje telefonní linky. Na nich si lidé mohou již zmíněný nákup nebo oběd vždy den předem objednat.

„Město nám následně tyto seznamy předává a my pro lidi vše zajišťujeme, vozíme jim objednávky domů. Inspirovali jsme se kolegy z ČČK v Praze, kteří vypracovali jakýsi balíček toho nákupu. Toto pro nás chystá zařízení školního stravování. My si balíček u nich vyzvedneme a zavezeme jej danému člověku. Předem dané balíčky existují v případě nákupu potravin a hygienických potřeb. Jeden balíček potravin vystačí na tři dny. Jde o směs čerstvého pečiva, ovoce, zeleniny, mléčných výrobků. Jsou tam i trvanlivé věci, maso, uzeniny a podobně. Jsou dvě varianty, za 300 a 350 korun. Myslím, že tento systém funguje dobře, zajel se, lidé si zvykli a všichni jsou spokojení,“ vysvětluje Daniel Rother.

Na úplném začátku se uvažovalo, že by dobrovolníci z ČČK vyřizovali každý nákup každému volajícímu zvlášť. To by však bylo personálně i časově velmi náročné, proto se přistoupilo k systému výběru ze dvou daných balíčků.

Počátkem dubna se spustil i rozvoz obědů, které opět vaří Zařízení školního stravování v Opavě. Distribuci do domovů mají znovu na starosti dobrovolníci z ČČK. „Denně vozíme asi šedesát obědů, nákupů je méně. V průměru asi čtyři za den. Většinou volají ti stejní lidé, takže jim třeba každý den přivezeme oběd a jednou týdně nákup,“ pokračuje.

Dobrovolníci pocházejí z celého okresu, ale jak již bylo řečeno, služba se uskutečňuje jen na území Opavy a jejich částí. „Máme to vymyšleno tak, že denně jezdí tři auta. Jeden člověk se stává koordinátorem dne. Má na starosti seznamy, které každý den posílají z magistrátu. Koordinátor vytvoří trasu vozů, aby to bylo efektivní. Není možné, aby jedno auto jelo řekněme na Jaselskou 11 a druhé na Jaselskou 7. Koordinátora dělám já a paní ředitelka ČČK Opava,“ přibližuje Daniel Rother s tím, že celkem je zapojeno a různě se ve směnách střídá asi patnáct lidí.

Nedílnou součástí náplně práce dobrovolníků bylo a je i roznášení roušek do schránek všem seniorům nad 65 let.

Daniel Rother je rád, že je ČČK zase potřeba. „Lidé už nemají o ČČK takové povědomí, že vůbec existuje. Protože jej není až tolik zapotřebí. Je o i tím, že je na našem území dlouho dobře. Naštěstí tady delší dobu neprobíhala žádná válka. Sem tam nějaké povodně, ale to jsou relativně krátkodobé záležitosti, které se dají zvládnout. Jsem skutečně rád, že ČČK má nyní své uplatnění. Soudružnost je také úžasná. Nejen, že máme stálé členy, ale obrací se na nás i spousta dobrovolníků, kteří s námi nikdy nedělali. ČČK je značka, která má určitou důvěru, obzvláště v oblasti zdraví. Jsem rád, že pro tuto organizaci pracuji,“ říká s pokorou Daniel Rother.

Ke všem dobrovolníkům a lidem, kteří se na službě podílejí, zároveň směřuje i své poděkování. „Mají volno a byť by jej mohli trávit doma, každý den jezdí, střídají se a jsou úžasní. Díky patří i spolupracujícím organizacím, ať už zařízení školního stravování nebo i samotnému krizovému štábu města. S ním se spolupracuje naprosto úžasně. Pan primátor je velice aktivní. Ale i všichni ostatní členové. Jsou ve štábu pořád, také se střídají, pracují od rána do večera a i před nimi smekám,“ dodává závěrem Daniel Rother.