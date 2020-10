Dráhy restrikce zdůvodňují epidemickou situací a nízkou poptávkou. Mezi Prahou a Ostravskem provozují pendolina na komerční bázi. „Omezení vlaků na této lince bude platit do odvolání,“ uvedl mluvčí Robert Pagan. Do 27. října bude platit aktuální rozsah dopravy.

Omezení od 28. října:

Od středy 28. října nepojedou v úseku Praha – Ostrava – Bohumín komerční vlaky SC Pendolino, výjimkou bude jeden pár spojů SC 241 / 240 Pendolino Košičan, který pojede v celé trase Praha – Ostrava – Košice a zpět.

Vedle již dříve zrušených vlaků IC Opavan (spoje IC 502, 513 a 514 v trase Praha – Opava a zpět) a IC Ostravan (spoje IC 508, 511, 518 a 519 v trase Praha – Bohumín a zpět) nově nepojede také pár vlaků Ostravan Ex 549 (od 28. října) / Ex 548 (od 29. října) mezi Prahou a Návsím.



Cestující mezi metropolí a Ostravskem budou moci i nadále využít osm vlaků Českých drah v každém směru, a to expresy Ostravan mezi Prahou, Ostravou a Žilinou, expresy Silesia a Cracovia mezi Prahou, Ostravou a Varšavou, resp. Krakovem a pár vlaků IC 517 / 516 mezi Prahou a Bohumínem.



Pendolina, která jezdí v kategorii IC mezi Prahou a Karlovými Vary (IC 504 / 505), resp. Františkovými Lázněmi (IC 512 / 515), pojedou v těchto úsecích i po 28. říjnu bez omezení.



Podrobnosti jsou na stránkách Českých drah - více zde.