Odpojitelná čtyřsedačková lanovka Leitner s bublinou lyžařům přinese mimo jiné větší komfort, výrazně vyšší přepravní rychlost či pohodlnější a bezpečnější nastupování a vystupování.

Lanová dráha je před spuštěním.

„Lanovka je kompletně postavená, točíme ji, nastavujeme parametry. Testujeme veškeré systémy, provádíme certifikace. Následovat budou zatěžkávací testy a následně by se měla zprovoznit,“ řekl vedoucí areálu Martin Dubský.

Nové lano na lanovku vyrobila ŽDB Drátovna v Bohumíně. Na 2300 metrů dlouhém šestipramenném nosném laně jsou sedačky navěšeny systémem speciálních kladek. Průměr lana je 44 milimetrů, jeho hmotnost dosahuje šestnácti tun.

„Samotná výroba lana trvala dva týdny,“ řekl ředitel společnosti ŽDB Drátovna Petr Adamek.

Celková hodnota kontraktu přesáhla jeden a půl milionu korun. Transport nadrozměrného nákladu z Bohumína do areálu Červenohorského sedla v Jeseníku trval dvě hodiny.

Lyžaři by se na nové lanovce měli svézt ještě tuto sezonu.

„Děláme všechno pro to, abychom ji co nejdříve otestovali a tuto sezonu měli lanovkou pokrytou alespoň částečně. Bohužel se nám situace komplikovala po celou dobu stavby. S covidem to bylo složité, dodavatelsky, pořád jsme řešili nějaká zpoždění, termínové problémy. Už raději neříkám konkrétní datum, ale snažíme se,“ dodal Martin Dubský.

Lyžařský areál Červenohorské sedlo je jedním z nejstarších a nejznámějších středisek sjezdového lyžování na severní Moravě. Je známou křižovatkou zimních i letních turistických cest.

Areál se rozkládá na dvou protilehlých svazích, jeho větší část se nachází na severním svahu Velkého Klínovce. Sjezdové tratě začínají v nadmořské výšce 1164 a končí ve výšce 862 metrů, což dává dává předpoklad pro kvalitní zimní sezónu od poloviny prosince do konce března.

Červenohorské sedlo je zároveň východištěm několika běžkařských tras. Nejvyhledávanější je ta vedoucí na Švýcárnu a do oblasti Pradědu.