Do roku 2022, tedy do termínu nadcházejících komunálních voleb, chce mít město připravený projekt. Primátor Michal Pobucký z ČSSD poznamenal, že v koaličním programovém prohlášení se loni strany zavázaly, že rekonstrukci hotelu Centrum zatím jen připraví.

„Už na začátku nám bylo jasné, že finančních prostředků nebude tolik, abychom byli schopni stihnout přestavět hotel Centrum do konce volebního období,“ podotkl Pobucký.

Na magistrátu byl před časem zřízen projektový tým za účelem přípravy efektivního a účelného využití této budovy. „Když město přebíralo budovu, její stav byl tristní. Zařizovací předměty jako pračky či sušičky jsou morálně zastaralé a nefunkční,“ řekl při jednání zastupitelů náměstek primátora Radovan Hořínek z hnutí ANO. Ten poznamenal, že o hotel Centrum měli zájem filmaři kvůli natáčení seriálu, kvůli špatnému stavu budovy ale od záměru ustoupili.

Stávající stav hotelu označil za betonový skelet. Prostory využívají například policisté pro výcvik, město zabezpečuje ostrahu a průběžně se stará o stav. „Práce na rekonstrukci hotelu Centrum pokračují, ale samozřejmě jsou tam administrativní fáze. Chystají se jednotlivé stupně projektových dokumentací a srovnávací studie,“ přiblížil Hořínek.

Budova poblíž autobusového nádraží v poslední době chátrala. Dřívější provozovatel před čtyřmi lety kvůli spletitým vlastnickým vztahům ukončil poskytování hotelových a restauračních služeb. Znalec ocenil hodnotu jedenáctipatrové budovy na více než 29 milionů korun, což byla také vyvolávací cena ve veřejné dražbě.

Josef Lanc, který řadu let vlastnil hotel Centrum, o budovu přišel v roce 2015 rozhodnutím soudu. Příběh od privatizace budovy do letošního rozhodnutí soudu připomíná „byrokratický labyrint“ a zapadá do „divokých“ devadesátých let. Od státního podniku Beskydské hotely a restaurace koupil v roce 1991 hotel Alexandr Bogdan, který se prokázal zfalšovaným přislíbením úvěru ve výši 90 milionů.

Vydražitel peníze pak kompletně nikdy nezaplatil a místo toho se spustila lavina spletitých machinací. Soud zakázal hotel prodat a poslal ho do konkurzu. Získala jej společnost Josefa Lance, jenže soud prohlásil kupní smlouvu za neplatnou.

Hotel tak znovu připadl Alexandrovi Bogdanovi, který je uveden jako vlastník v katastru nemovitostí, ten ale v roce 2010 zemřel. Dědicové Bogdana se kvůli jeho dluhům dědictví zřekli.