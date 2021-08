Je obžalován z účasti na loupeži vůči opavským fandům, za což může dostat pět až dvanáct let žaláře. To ale není vše. V minulosti byl odsouzen k tříletému podmíněnému trestu za surové napadení muže, který v Ostravě zakřičel: „Sparta, Sparta!"

A jelikož k činu, za který je nyní souzen, došlo ve zkušební lhůtě, je velmi reálné, že mu podmíněný trest soud později přemění na vězení. Lukáši D. tak hrozí, že svá nejlepší léta prožije za mřížemi a na svobodu se dostane až hodně po třicítce.

Lítost

Lukáš D. je obžalován z toho, že se v říjnu 2018 jako člen sedmnáctičlenného baníkovského komanda zúčastnil přepadení fanoušků fotbalového klubu SFC Opava vracejících se z utkání svého týmu v Brně. Maskovaní násilníci připravili rafinovanou past. Zmocnili se klubových věcí rivalů, poškodili jejich vozidlo a uprchli. Dvanáct aktérů uzavřelo vloni se státním zástupcem dohodu o vině a trestu.

Vyvázli s podmínkami, pokutami a zákazy vstupu na fotbalová utkání. U pěti zbývajících nyní probíhá klasické hlavní líčení. O dohodu usiloval i Lukáš D., žalobce však u něj odmítl variantu podmíněného odsouzení.

Lukáš D. v pondělí u soudu vyjádřil nad svým činem lítost. Svou účast na akci označil za nerozvážnost a prohlásil, že ukončil veškeré aktivity související s fotbalem. Dodal také, že v současné době žije s přítelkyní a společně se starají o jejího nezletilého syna, pomáhá také s péči o jejího invalidního otce.

Nešlo odejít

„Nebyl jsem organizátorem nebo iniciátorem toho činu. Pokud bych o chystané akci měl více informací, rozhodně bych do toho nešel, zejména s vědomím svého dřívějšího podmíněného trestu. Když jsem až na místě pochopil, co se vlastně děje, dost dobře se nešlo zvednout a odejít. Účast na této akci byla projevem mé nerozvážnosti a naivity. Upřímně toho lituji,“ prohlásil Lukáš D. s tím, že až na místě se dozvěděl, o co vlastně jde.

„Během akce jsem vůbec nevylezl z auta,“ řekl Lukáš D. a dodal: „Tato životní lekce vedla mimo jiné k tomu, že jsem přestal se všemi aktivitami spojenými s fotbalem, včetně návštěv utkání a fandění.“ Hlavní líčení v srpnu pokračuje výpověďmi svědků.

K TÉMATU

Když slyšel: „Sparta, Sparta!", zpěnila se v něm krev

Lukáš D. byl na podzim 2017 za těžké ublížení na zdraví pravomocně odsouzen k tříletému podmíněnému trestu s odkladem na pětiletou zkušební lhůtu. Incident se odehrál před barem v Ostravě-Porubě.

Baníkovci v listopadu 2016 po zápase svého týmu navštívili několik restaurací, nad ránem chtěli pouť uzavřít v zábavním podniku v Porubě. Před ním se nacházelo několik návštěvníků. Při pohledu na rozjeté baníkovce jeden z nich zakřičel: „Sparta, Sparta!“

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Lukáš D. se rozběhl přímo proti němu a ranou pěstí jej srazil k zemi. Muž spadl na záda a hlavou se udeřil o zem tak nešťastně, že ztratil vědomí. Když se svědci snažili útočníka uklidnit, pohrozil jim napadením a naznačoval další údery do ležící oběti.

Útočníci utekli ve chvíli, kdy zaslechli zvuk policejních sirén. Napadený muž skončil v nemocnici. Lékaři u něj konstatovali krvácení do mozku, musel být uveden do umělého spánku. Jak později uvedl, v důsledku poranění trpí vadou řeči, čtení a psaní, má problémy s pamětí, v pravé ruce a noze cítí slabost.

Pokud bude Lukáš D. uznán vinným z účasti na přepadení opavských fandů z října 2018, je téměř jisté, že mu později okresní soud přemění původní podmíněný trest z listopadu 2017 na nepodmíněný. To by znamenalo prodloužení pobytu za mřížemi o tři roky.