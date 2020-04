Příznivcům motoristického sportu se vybaví ještě jména bratrů Jana a Jiřího Brhelových. Dva stále žáci základní školy totálně propadli Quadcrossu.

Přeloženo do češtiny, závodí na vytvořených tratích v terénu na čtyřkolkách. A ve svém odvětví jsou opravdu dobří.

V Česku sbírají tituly, jméno si budují i v Evropě. O obou závodnících dobře ví i holandský guru tohoto sportu, reprezentant Benjo Kellerman.

Jejich příběh s vůní benzinu začal před osmi lety. Jako první na čtyřkolový stroj sedl Honza. Ono v rodině Brhelů měli ke strojům vždy blízko, vždyť už děda Vojta brilantně ovládal vše, co mělo volant, motor a pedály.

„Honza sice nejdříve začal s hokejem v Horním Benešově, ovšem moc ho to nebralo. Zkoušeli jsme motokáry, ale ani to nebylo to pravé ořechové. Jediné dráhy byly v Olomouci a Vysokém Mýtě. Navíc šlo o velmi nákladného koníčka,“ začíná s vyprávěním otec Petr, který v současné době oba své syny trénuje.

„Taťka měl doma čtyřkolku, brával mě na ni, bavilo mě to. Začali jsme pomalu závodit, bylo to chytlavé, úplně mě to pohltilo,“ přiznává starší z bratrů Honza.

„Bavilo mě lítat vzduchem. Pak přišly i výsledky. Poznávali jsme nové lidi, závodníky z ciziny. Alespoň pro mě je závodění drogou,“ svěřuje se Honza, který si už pomalu vybírá střední školu. Rád by na strojní průmyslovku.

K Honzovi se brzy přidal jeho mladší sourozenec Jirka. „Honza jezdil a já se jen díval. Fascinovalo mě to, jak skáče. Šel jsem taky do toho,“ hlásí jedenáctiletý závodník.

Na závodech působil od prvních chvil pohodovým dojmem. Své jízdy si vyloženě užíval. „Jsem rád, že závodění chytlo i Jirku. V tomto to máme časově jednodušší, oba mají stejný koníček,“ usmívá se otec Petr Brhel.

Důležitou roli v týmu BrhelBrothers zastává maminka Simona. „Díky manželce máme skvělé zázemí. Na závodech je naší kuchařkou, a je si třeba také uvědomit, že po každém podniku máme kupu špinavého oblečení, které nám dává dohromady. Je důležitou součástí našeho týmu,“ vyzdvihuje důležitost své partnerky Petr Brhel.

„Rodiče nám moc pomáhají, bez nich bychom se nikam nedostali,“ shodují se oba bráchové.

Ti závodí jak na české, tak evropské scéně. V domácím podniku, který se jezdí jako přebor České republiky, nemá Honza konkurenci. Sbírá jedno vítězství za druhým, a to v kategorii junior. Jeho mladší bratr Jirka za ním o moc nezaostává.

„V Česku není náš sport až tak rozšířený, což se odráží na počtu startujících, je jich podstatně méně, než třeba v Holandsku,“ upozorňuje Petr Brhel.

Země tulipánů je mekkou quadcrossu. Závodní víkend je pro všechny kategorie svátkem. Nechybí na něm televize, či početná divácká kulisa, a to i když závodí mladí jezdci.

V Holandsku jsou čtyřkolky velice uznávaným sportem. Ani v této velké konkurenci se bratři Brhelovi neztrácejí. Jirka se umísťuje 'v první desítce, Honza je na tom jen o trochu hůře, ale to i z důvodů, že jezdí se staršími kluky.

„Holandská cesta byla správná, dá klukům strašně moc. Je to jiný svět. Tím ale nechci české závody shazovat,“ hlásí Petr Brhel.

Rozdíl mezi oběma zeměmi je i v tom, že v Holandsku se jezdí v pískových tratích, české jsou rychlejší, pískové fyzicky náročnější a svým způsobem i zrádnější.

Letošní sezonu odpískala koronavirová epidemie. „Závodit se letos již naplno asi nebude, s tím jsme smířeni,“ říká otec a trenér v jedné osobě.

Přitom Honzu čekala premiéra na silnějším stroji. Přesedlal na Hondu Crqf 450, doposud jezdil stejně jako Jirka na dvěstěpadesátce.

Oba kluci z Mladecka svůj sport milují. Avšak není to u nich jen o ježdění. „Oba si umí udělat servis na strojích. Když to řeknu možná trochu nadneseně, tak si umí čtyřkolku rozebrat a složit. Je hezké, když sbírají vavříny, ale prioritou je pro nás škola. Ta je na prvním místě,“ zdůrazňuje Petr Brhel.

Na otázku, zda má strach, když vidí své kluky při čtyřicetimetrových skocích, odpovídá: „Strach máte vždycky. Kluci nejdou do ničeho bezhlavě, přemýšlejí u toho. Navíc poctivě trénují, nic u nich není o náhodě. Důležité je, že to dělají srdcem.“

Čtyřkolkový sport je i fyzická náročný. Krotit pod sebou 450 stroj není jednoduché. „Na fyzičce pracujeme. Kluky má pod kontrolou již několik let naše kondiční trenérka Radka Nováková z Bruntálu. O kluky se stará skvěle a vždy vím, že jsou perfektně připravení, jak pro celou sezonu, tak do závodu,“ pochvaluje si Petr Brhel.

A jaké mají oba kluci cíle? „Chtěl bych jednou stát v Evropě na stupních vítězů a třeba se podívat do Ameriky,“ svěřuje se Honza. „Každý chce vyhrávat, uspět v Evropě a mít ze závodění radost,“ dodává Jirka.