Po složitém vyjednávání jsme získali jednu část území patřící státu zcela zdarma a sad „boromejek“ dokonce za poloviční cenu původní nabídky,“ sdělila s radostí Helena Pešatová, starostka města. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Frýdku Místku bezúplatně převedl na město Frýdlant nad Ostravicí pozemky o celkové výměře 14 401 m2 v celkové hodnotě 7 224 500 korun.

Město Frýdlant nad Ostravicí díky sjednocení vlastnictví pozemků a staveb a získáním i přilehlých pozemků bude mít možnost snazšího získání finančních prostředků pro provádění modernizace areálu a tím přispěje k dalšímu rozvoji aktivit a ke zkvalitňování poskytovaných služeb seniorům.

„Dřívější převod tohoto majetku byl s ohledem na jeho církevní původ blokován zákonem o půdě a dopadal na něj zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi z roku 2012,“ uvedla Eva Spálenská z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Středisko sociálních služeb sídlí v budově kláštera, který byl vybudován v roce 1876. Od roku 1950 byl v budově zřízen domov důchodců, jehož provoz od roku 2001 zabezpečuje příspěvková organizace města. Od té doby Frýdlant usiloval o převod areálu do svého vlastnictví z důvodu údržby areálu a získávání dotací. Původním vlastníkem areálu byla Kongregace Milosrdných sester řádu sv. Karla Boromejského. Oříškem se stal až převod pozemků areálu, kde bylo nezbytné dořešit církevní restituce a vlastnictví ze strany kongregace a České republiky.

„Od doby nabytí objektů „kláštera“ došlo během 10 let k přeměně zchátralého zařízení poskytující služby našim seniorům na moderní středisko poskytující kvalitní péči všem jeho klientům. Investiční náklady přesáhly výši 120 milionů korun z toho cca 80 procent částky pokryly dotace z krajských a národních programů, švýcarsko-českých či evropských fondů, zbytek financovalo město. Přesto rekonstrukce objektu stále není dokončena. Připravujeme se na vyhlášení dalších výzev pro možnost čerpání dotací, bez nichž se další úpravy střediska dají jen obtížně realizovat,“ zakončila starostka.

Nabytí pozemků má také svá úskalí a omezuje město, aby převedený majetek využívalo ke komerčním či jiným výdělečným účelům, neumožňuje ho pronajímat ani přenechat do pachtu, a to po dobu 20 let od nabytí. Pozemky nelze ani zatížit zástavním právem. Plány na rozšíření a provozování střediska, ale mohou být realizovány v předpokládaném rozsahu.