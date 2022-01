„Lehce kontroverzní a provokativní přání do nového roku jsem začal vymýšlet a rozesílat po kauze bývalého hotelového domu, který jsme v roce 2008 úspěšně přestavěli na bytový dům Slunečnice,“ vzpomíná dlouholetý starosta Bohumína a také senátor z a ČSSD Petr Vícha.

Jeho rázný způsob humoru spojený s nekompromisní snahou, ale i nadhledem poukazovat problémy, které trápí město a jeho obyvatele, padla na úrodnou půdu a tak každé další péefko (PF neboli přání k novému roku) vznikalo v podobném duchu a jeho autor vždy reagoval na nejzásadnější bohumínské téma daného roku. A tradice byla na světě.

Nosné téma, které daný rok rezonovalo městem, se našlo vždy. Ať už to bylo přepadávání poštovních doručovatelek, nelogický postup někdejšího ministra dopravy Víta Bárty, který v roce 2011 pozastavil a poté po tlaku místních zase posvětil dokončení stavby nového skřečoňského mostu přes železnici. V jednom péefku si věrný sociální demokrat Vícha si šťouchnul i do opozice, když vyzdvihl famózní úspěch své strany v komunálních volbách, anebo se jindy pochlubil svou vášní pro hru v šachy.

„Tématem letošního péefka je zrušení bezdoplatkových zón, loni jsme si s kolegy z vedení radnice postěžovali na nedostatek zubařů ve městě, předloni na nesmyslnou výši pokuty od ČIŽP 250 tisíc korun za jeden pokácený strom se zimujícími netopýry. Pokud člověk nezná místní souvislosti, tak mu PF zpětně nemusí dávat význam, ale v ten daný aktuální rok každý ví, o čem přání je,“ vysvětluje bohumínský starosta.

Podnět ke vzniku svého letošního novoročního přání našel Petr Vícha poté, co mu došla v závěru roku trpělivost, a pustil se do boje s černými skládkami ve městě. Oblékl montérky a společně s veřejně prospěšnými pracovníky nosil matrace, nábytek a další odpad zpět do domů.

„Úkolem starosty není uklízet kolem popelnic. Ale když vidím, jak se úřední postupy vlečou, jak jsou neúčinné a jak se spořádaní lidé z okolí musí na tu spoušť dívat, nedalo mi to a musel jsem něco udělat. Společně s našimi veřejně prospěšnými pracovníky jsme celou lokalitu vyčistili a odpady vrátili občanům zpět do vchodů,“ vysvětlil.

Ke vzniku svých netradičních novoročních přání ještě dodává, že hlavní myšlenku zpracovává většinou grafik. „Na to si sám netroufnu. Většinu fotek mi s laskavým svolením umožnil použít fotograf Pavel Čempěl, který je také autorem některých grafických návrhů PF,“ dodává bohumínský starosta Petr Vícha.