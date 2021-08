Jenže teď se na dva týdny peklo ještě prohloubilo. Zmizely odtud semafory, protože magistrát provádí jejich modernizaci. A tak si řidiči kolikrát musejí připomenout dokonce i základní pravidla jako dávání přednosti v jízdě. Doprava houstne, tvoří se kolony a mnozí se obávají další skutečnosti – příští týden začíná nový školní rok a aut bude na silnici ještě více.

Chce to pořádnou dávku trpělivosti. Rušná křižovatka přidělává v těchto dnech vrásky na čele hlavně šoférům, kteří zkrátka spoléhají jen na světelnou signalizaci. A tak si ani neuvědomí, že zrovna nejsou na hlavní a vrhají se do křižovatky hlava nehlava. Nejčastěji jedou ve směru z Praskovy ulice na nádraží. Nic platná není ani nainstalovaná dopravní značka Dej přednost v jízdě.

Jeden názor za všechny od našeho čtenáře Martina Pospíšila: „Už jsem tady bohužel od pondělí potkal několik takových „umělců“. Když je aut méně, ještě se to dá. Ale ve špičce je to šílené. Divím se, že se tu ještě nestala žádná nehoda. Prostě tady musí radši zpomalit a dávat pozor úplně všichni, i ti, co jedou po Nádražním okruhu, tedy po hlavní. Protože nevíte, kdo se vám vřítí do cesty. Někteří by měli bez řečí vracet řidičáky. Všechno je to o schopnostech řidičů, jenže někteří u toho prostě očividně neuvažují.“

Modernizace semaforů a výměna vodovodu a plynovodu na křižovatce u „Bezručáku“. Opava, 25. července 2021.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Další se pak děsí toho, že příští středu začíná nový školní rok. Rodiče povezou své ratolesti do školy a odpoledne z ní, přičemž počet vozidel na silnici tak ještě vzroste. „Kdo vymyslel takový termín? Uvažoval u toho hlavou?“ táží se někteří diskutéři na sociálních sítích. Kdo termín vymyslel, nám odpověděl Libor Zohn ze zhotovitelské společnosti AŽD Praha. „Tento termín vyplynul z koordinací staveb, které probíhají v dané lokalitě, s ohledem na práce prováděné vodárnami a plynárnami,“ uvedl.

Souběžně s modernizací semaforů se tady totiž vyměňuje vodovod a plynovod. Pro zajímavost, čtrnáct dní trvaly práce například i na křižovatce ulic Hradecká a Olbrichova. „Prováděné práce jsou nejen v režii města, investorů je více podle oblasti, které se dotýkají. Dna týdny plně odpovídají náročnosti dané rekonstrukce, používaným technologiím a postupu prací,“ pokračuje Libor Zohn.

Již předem bylo avizováno, že pokud to bude potřeba, postaví se do křižovatky policisté a budou řídit dopravu. Do čtvrtečního rána 26. srpna se tak ale zatím nestalo.Ještě dodejme, že letos se jedná už o poslední modernizovanou křižovatku v Opavě. Pokračovat se bude příští rok na jaře, a to křižovatkou ulic Nádražní okruh a Komenského a křižovatkou Komenského a Těšínská. Křižovatka u „Bezručáku“ zůstane bez světel až do neděle 5. září.