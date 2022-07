Holanďan Armin van Buuren bývá některými považován za nejlepšího současného DJe a producenta v oblasti taneční hudby na světě. Každopádně je to několikanásobný vítěz prestižních výročních žebříčků DJ Mag Top 100 DJs. Jeho hlavní doménou je styl trance a byl to právě on, kdo se na hlavním pódiu postaral o úplnou tečku Beats for Love v Ostravě v roce 2022.

Neméně slavnía uznávaní jsou ve světě taneční hudby také norský DJ a producent Alan Walker a Brit Andy C. Oba své sety rozehráli během epické finalové noci právě před hlavní hvězdou.

Jako vždy pak festival nabídl i další zajímavá jména na několik scénách akce, kde se hrála taneční hudba několika různých stylů. Hráli například Kobylka&Djeda Lebeda, Ladida, Stanton Warriors, Plump DJs, Mini Da Minx, Maxinne, Gi-A, Teddy Killerz, Mefjus a další, skvělou show předvedla crew předního českého hip-hopového labelu Ty Nikdy ve speciálním setu s kapelou Hipnotica Bigband.

Festival Beats for Love začal v Ostravě v pátek 1. července a atmosféru tu jeho skvělí návštěvníci dokázali táhnout po čtyři odpoledne a noci až do ranních hodin. A kdo měl málo, mohl až do dopoledních hodin tančit na oficiálních after party, které se konaly v mece ostravské taneční scény, a to v legendárním klubu Fabric.

Akci sice hned první noc přerušil náhlý přívalový déšť, kdy voda pak pro první večer uzavřela i některé scény. Pořadatelé ale zvládli i toto a festival se po krátké pauze v pátek v noci opět roztočil na plné obrátky.