Ondřej Novotný, 43 let, promotér a spolumajitel Oktagon MMA, Ostrava

Zdroj: Deník / VLP Externista

Upřímně, na silvestra dlouhodobě kašlu. Stejně to většinou končí tak, že se bavíme třicátého, což letos bude určitě, protože po turnaji rozpustíme bublinu a večer si to s týmem oslavíme. O den později pak maximálně u přátel. Ale o ideálním silvestru mám představu. Třeba Thajsko, pláž, výlet, ťuknout si a být v teple. Jednou jsme měli silvestra na Havaji. To bylo skvělé. Nádherné Honolulu, překrásný ohňostroj, příjemná večeře, jít si lehnout, ráno vstát a mít dobrý Nový rok. Pyrotechnice jsem nikdy nepropadl. Můj jediný pyrotechnický koncert byl, když jsem požádal ženu o ruku, tak jsem tam odpálil k tomu ohňostroj. Jinak mě to nebaví kupovat, zadrátovat a odpálit. Rád se na to podívám, je škoda, že Hřib v Praze zrušil ohňostroj, to mi hrozně vadí. Kvůli pejskům, kočičkám a podobně. Jednou za rok to k tomu patří, je to krásná oslava. A kocovina? Nepřehnat to, protože to za to nestojí. Pak si každý říká, že už nikdy nebude pít. Tak nepij předtím, no.