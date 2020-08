Své stánky zde měla dvacítka vystavovatelů. Návštěvníci jak z řad dětí, tak i dospělých u nich mohli načerpat inspiraci pro trávení volného času. Bezesporu největším tahákem letošního veletrhu byl youtuber, přední český parkourista a freerunner Vova alias Vladimir Koldaev.

Show youtubera Vovy

Během odpoledne potěšil publikum svou show hned ve třech vstupech a bez nadsázky lze říci, že davy přitom šílely. Fronty na podpis nebo selfie s Vovou byly obrovské.

„Šílené bylo už to první vystoupení, ale to druhé ještě víc. Diváci chtěli vidět další triky, zaskákali jsme proto i nějaké přídavky. Třetí vystoupení nás teprve čeká, ale očekávám, že to nabere ještě větší obrátky,“ řekl naší redakci Vova krátce po svém druhém vstupu. Prostory, které na show měl, mu podle jeho slov stačily. „Samozřejmě, kdyby bylo místa více, bylo by to super. Ale my se vždy přizpůsobíme,“ sdělil.

Kromě Vovy se ale na pódiu postupně představili i další vystavovatelé. Návštěvníci tak mohli zhlédnout ukázky Tchaj-ťi, taekwonda, capoiery, jógy, meditace, cvičení na židli alias chairdance i cvičení na konstrukci s kruhem. Také se tančily latinskoamerické i standardní tance, malí fotbalisté z SFC Opava předvedli ukázku svého tréninku. Nechyběla ani autogramiáda opavských basketbalistů.

Dražba pro Matyáška

Odpoledne byl také předán šek z dražby Matyáškovi Tazbirkovi, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Na webu totiž v minulých dnech běžela internetová aukce, v níž měli zájemci možnost získat boty české basketbalové hvězdy Tomáše Satoranského, v nichž hrál zápasy na Mistrovství světa v Číně. A dále kopačky trenéra Slezského FC Radoslava Kováče, ve kterých rovněž hrával a na kterých nechybí ani jeho jméno.

V dražbě se nakonec podařilo získat 11 851 korun. Ještě prozraďme, že novým majitelem kopaček Radoslava Kováče se stal starosta Bolatic a senátor Herbert Pavera, který si je osobně přišel převzít.

Veletrh pořádá zmíněná Breda, a to ve spolupráci s Opavským a hlučínským deníkem. „Tato akce je každým rokem úspěšnější. Máme zde více vystavovatelů, vše je na čím dál tím vyšší úrovni. Letos byl tím hlavním tahákem určitě Vova,“ uvedla marketingová koordinátorka OC Aneta Křižák.