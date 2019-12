Společně by obě akademie měly využít celý areál, v němž jsou tři tréninková hřiště menších rozměrů (nebo jedno hřiště standardních rozměrů) v místě hlavní plochy a dvě hřiště standardních rozměrů (z toho jedno s umělou trávou) za bývalými hodinami na vedlejší ploše.

„Pokud by ale byla možnost, určitě tam pustíme kohokoliv, kdo by měl zájem. Rozhodně se nebojím, že by Bazaly zůstaly nevyužité,“ řekla už dříve Deníku Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora Ostravy pro školství a sport k areálu, který má komplexní zázemí ve zcela nové hlavní budově.