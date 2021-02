Sedmnáctiletá Anna Bicanová studuje Gymnázium Jeseník. Kromě marketingu, ekonomiky či jazyků se dlouhodobě zajímá také o informační technologie a robotiku.

„V 6. třídě za námi přišel učitel informatiky, že nabízí místo v kroužku robotiky. Zaujalo mě to, hned jsem se přihlásila,“ svěřila se Deníku aktuálně jediná dívka ve školním týmu R.U.R., jehož název odkazuje na slavné dílo spisovatele Karla Čapka.

Stejně jako český dramatik, i jesenický tým o sobě dává vědět po celé Zemi.

„Byli jsme první na světě, kdo odehrál část divadelní hry pouze s roboty,“ zdůraznila Bicanová.

Jejich vědeckofantastický příběh Rossumovi univerzální roboti zaujal diváky třeba ve švédském Göteborgu.

Gymnázium se podle pedagoga a vedoucího robotického kroužku Romana Chasáka chystá na velký upgrade. Roboti by po něm měli být schopni odehrát celé divadlo zcela bez přítomnosti lidských osob na jevišti.

„Problém je s rychlostí přenosu informací mezi roboty navzájem a mezi roboty a řídícím centrem. Tady by nám mohlo pomoci využití rychlé 5G sítě,“ tuší Chasák. Rychlost odezvy a přenosu dat je v tomto projektu klíčová.

Úspěchy i v zahraničí

Škola z Jeseníku už jedenáct let pořádá soutěž RoBoJ, na které nechybí zájemci z celé republiky či z Polska. Od roku 2006 je gymnázium pravidelným účastníkem prestižní celosvětové soutěže FIRST LEGO League. Nejen díky dvěma postupům do finále se dnes řadí mezi evropskou špičku.

V květnu 2018 Anna Bicanová a její kolegové zamířili na mistrovství světa v americkém Detroitu, kam se probojovali z celkového počtu asi 32 tisíc soutěžních týmů.

„Mezi 108 nejlepšími týmy jsme skončili na 4. místě za design robotů,“ vyzdvihla úspěch v jedné z kategorií mladá studentka.

Šance pro budoucnost

Navzdory různým pochybám a dezinformacím, kterým prý nevěří už ani její prarodiče, jsou 5G sítě dle slov Bicanové velkým krokem kupředu, který může posunout vědu zabývající se roboty i celý IT průmysl.

Smyslem projektu 5G pro 5 měst je propojit městské samosprávy, technologické firmy, operátory či výzkumné a vzdělávací organizace na vývoji řešení, která mají pomoci lepšímu životu občanů. Pilotní testování je pro Jeseník velkou výzvou

„Spolupráce všech místních lídrů a využití technologie mohou ve střednědobém horizontu přispět ke stabilizaci obyvatelstva a zamezit odlivu zejména mladých, ekonomicky aktivních obyvatel,“ vysvětlil David Koppitz, náměstek sekce regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj ČR.